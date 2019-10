Anticipazioni U&D 15 ottobre | Riccardo in lacrime legge la lettera d' amore a Ida

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e lesulla prossima puntata del trono over che vedremo in onda oggi 15rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno la storia d'tra Ida e. I due, come ben saprete, hanno scelto di dirsi addio durante l'estate, ma quest'autunno si sono ritrovati nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e, a quanto pare, tra di loro non sarebbe ancora finita del tutto. Nel dettaglio, infatti, vedremo chedeciderà di prendere in mano le redini della situazione e lo farà scrivendo unaalla sua ex, con la quale confesserà di essere ancora innamorato. Ida ealla resa dei conti Lesulla puntata di Uomini e donne del 15, infatti, rivelano cheprenderà coraggio e deciderà dire lad'per Ida che, nel frattempo, in queste settimane ...

zazoomblog : Anticipazioni U&D 14 ottobre Riccardo deluso da Ida: Mi aspettavo qualcosaltro - #Anticipazioni #U&D… - zazoomblog : U&D anticipazioni trono over: la Platano afferma di non amare più Guarnieri - #U&D #anticipazioni #trono… - __ladyf : U&D anticipazioni trono over: la Platano afferma di non amare più Guarnieri -