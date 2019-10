Anticipazioni spagnole Una Vita | Armando e Susana iniziano una relazione ufficiale

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : la morte di Antolina : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Antolina spara ad Isaac Il Segreto è un susseguirsi di colpi di scena. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Antolina morirà! La perfida ex ancella di Elsa, diventata poi la moglie di Isaac, uscirà di scena per sempre. Nelle puntate straniere de Il Segreto, infatti, come svelato dal settimanale Nuovo Tv, Antolina escogiterà un piano diabolico per eliminare ...

Anticipazioni Una Vita puntate spagnole : Susana si innamora di Armando ma lui è divorziato : Nelle puntate spagnole di Una Vita diversi personaggi noti usciranno di scena, soprattutto per tragiche motivazioni. Tra di essi, vanno menzionate soprattutto Celia e Trini che moriranno a breve distanza di tempo: la prima cadrà dalla finestra (del fatto verrà accusato, ingiustamente, Ramon) mentre la seconda perderà la Vita poco dopo la nascita di Milagros. Solo dopo una decina d'anni si scoprirà che è stata proprio Celia ad ucciderla. Diverso ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole 14-18 ottobre : Isabel vuole che Matias venga eliminato : Nelle puntate spagnole de Il Segreto, sono recentemente entrati in scena numerosi nuovi personaggi destinati a portare con sé un carico di misteri e di intrighi. Non ne sarà esclusa la Marchesa Isabel De Los Vivos, che si scoprirà essere una parente acquisita di Donna Francisca: la nuova arrivata, infatti, altri non sarà che la cugina di Salvador Castro, che la Montenegro in passato aveva aiutato quando era rimasta vedova. Al suo ritorno a ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia non riesce a portare a termine la gravidanza : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle prossime puntate spagnole di Una Vita. Non ne saranno esclusi alcuni personaggi storici tra i quali Trini Palacios e la sua storica amica Celia Alvarez Hermoso. Le due donne si troveranno a condividere, a distanza di pochi mesi, una splendida novità, ovvero il fatto di diventare madri per la prima volta. Se Trini ha già appreso di essere incinta, per la moglie di Felipe sarà necessario attendere ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Severo in bancarotta - dietro c'è lo zampino di Francisca! : Severo chiede un prestito a Prudencio, ma il poverino non immagina che per colpa di Francisca non solo non riuscirà a ripagare il suo debito, ma sarà costretto a dichiarare la bancarotta.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Telmo rapisce Lucia : Samuel ha messo in guardia Lucia da Telmo e la ragazza ha creduto all'Alday allontanandosi dal sacerdote. A Telmo non resta altro modo che rapire l'Alvarado per poterle parlare.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : torna una grande nemica di Francisca : anticipazioni spagnole Il Segreto, torna una nemica di Donna Francisca pronta a vendicarsi Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di grande nemica di Donna Francisca, ovvero zia Eulalia Castro. Per chi non ricordasse, si tratta della zia del defunto marito della Montenegro, Salvador. Le due donne non sono mai andate d’accordo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: torna una grande nemica di ...

Il segreto - Anticipazioni spagnole : lo sciopero non è realmente finito per Huertas : Nelle prossime puntate della soap opera il segreto che andranno in onda in Spagna fino all'11 ottobre ci saranno tantissime novità. In particolare, Ignacio non sarà più interessato dal risultato della revisione: la sua famiglia ha già sofferto molto per il suo esilio a Puente Viejo. Mentre Urrutia e Don Ignacio penseranno che la fine dello sciopero rinvierà soltanto i problemi ma non li risolverà del tutto. Proprio per questo motivo, i due ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Lola offre il suo corpo a Prudencio per ripagare il debito : Lola non ha i soldi da restituire a Prudencio e disperata, si offre di ripagare il debito con il suo corpo.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Casilda è davvero una Hidalgo? : Maria, la nuova losca cameriera del dottor Higino, rivelerà a Casilda di essere frutto di una relazione con il defunto Maximiliano. Casilda è quindi una Hidalgo?

Il segreto - Anticipazioni spagnole : Antolina fa arrestare Elsa per adulterio : Le nuove puntate de Il segreto e che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena e terranno i numerosissimi fan della soap iberica con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni spagnole infatti, la perfida Antolina non perderà occasione per vendicarsi di Elsa, facendola a arrestare per adulterio. Il tutto accadrà dopo che la Ramos è stata smascherata da Isaac circa le menzogne sulla ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : il marito di Marcia interrompe le nozze con Felipe : Le ultime puntate di Una Vita trasmesse in questi giorni in Spagna, annunciano che tra molti mesi, in Italia, ne vedremo di cotte e crude con i nostri personaggi di Acacias 38. Felipe si innamorerà nuovamente dopo la morte della sua amata moglie. A far battere il cuore dell'avvocato ci penserà una domestica brasiliana. In seguito, i due decideranno di convolare a nozze, ma sarà proprio durante la cerimonia nuziale che accadrà un episodio a dir ...

Anticipazioni Una Vita - trame puntate spagnole : salta un matrimonio : Una Vita, Anticipazioni straniere: Samuel annulla il matrimonio con Blanca Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel Alday diventerà ancora più perfido e deciderà di circuire la povera Lucia per arrivare al suo scopo. Dopo aver contratto un grosso dedito con gli usurai, per salvare l’attività di famiglia, il ragazzo sarà alla ricerca disperata di soldi. Samuel nelle puntate spagnole di Una Vita deciderà di ingannare la cugina di Celia ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : una decisione drastica : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Maria spara a Fernando Prima dell’inizio della nuova stagione de Il Segreto succederanno tante cose a Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Maria sparerà a Fernando: lo ucciderà? Mesia è scampato all’esplosione del monastero. Ritornato a Puente Viejo ha rapito i figli di Maria e Gonzalo. Ora vuole uccidere Maria Castaneda perché possa essere sua almeno dopo la ...