Andrea Minardi e Anna Tripoli si sono sposati la Clerici era la testimone

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Nozze da favole pere la sua compagna, la location della cerimonia è stata nell’abbazia di San Galgano vicino a Siena”. Il cuoco che è stato star della trasmissione La prova del cuoco e ha partecipato al “Grande Fratello Vip” ha voluto comeAntonella. Tanti gli ospiti del matrimonio tra cui gli ex gieffini Giulia Salemi, Fabio Basile, le Donatella, Stefano Sala, Martina Hamdy. Tra gli invitati anche il maestro cioccolatiere Ernst Knam e lo chefBerton con le rispettive mogli. Proprio Knam ha preparato la torta nuziale dedicata a un “atomic wedding”. Antonellaha letto la lettera del padre diche non ha potuto presenziare alla cerimonia e sui social Antonella ha dedicato foto e auguri alla coppia. “Tu sei davvero speciale. Grazie per essere stata al mio fianco in questo giorno straordinario. Ti voglio bene, il tuo ...

andrea_minardi : @GiuseppeConteIT l'#Italia che vorrei è quella che OGGI chiede un incontro urgente in #UE, #ONU e #NATO per fermare… - andrea_minardi : @nomfup Inizio con @GoodMorningIT e poi sfoglio il @Corriere. @Twitter per saltellare qua e là. -