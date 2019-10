Allerta Meteo Veneto | domani previste piogge intense

Allerta Meteo Toscana : criticità per temporali lungo costa e Maremma : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali: l’avviso è valido dalle 11 fino alle 22 di domani. Una perturbazione atlantica, attualmente sul Mediterraneo occidentale, si muove verso est e domani, martedì 15 ottobre, interesserà anche la regione: le zone interessate sono costa, Arcipelago, Garfagnana (bacino del Serchio), Lunigiana e zone meridionali (bacini Fiora, ...

Allerta Meteo - violento peggioramento da stasera : allarme tornado e alluvioni-lampo. Tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Sta cambiando la situazione Meteorologica sull’Italia, con correnti di scirocco e nubi in aumento soprattutto al Nord/Ovest, mentre in Sardegna è una giornata estiva con temperature particolarmente elevate, addirittura +30°C a Sassari e Oristano. Proprio questo caldo così anomalo e fuori stagione, determinerà nelle prossime ore fenomeni di maltempo particolarmente estremi: già stasera lo scirocco innescherà violenti ...

Meteo - nuova ondata di maltempo. Allerta in Liguria : Le temperature tornano in linea con le medie stagionali. Nel fine settimana più coinvolte le regioni settentrionali e quelle tirreniche

Allerta Meteo Liguria : al via intensa fase di maltempo - in arrivo temporali e vento forte : È imminente un’intensa fase di maltempo tipicamente autunnale che interesserà la Liguria a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, con piogge diffuse e anche persistenti, rovesci, temporali localmente forti e persistenti, venti in rinforzo e mare fino ad agitato. Arpal ha, quindi, emanato l’Allerta Meteo in particolare per temporali. Questi tempi e modalità dell’Allerta: Gialla su tutta la regione dalle 18 alle 22 di oggi, ...

Allerta Meteo Sardegna - la Protezione Civile : maxi esercitazione nel Sarrabus : “Io non rischio”. Così è stata battezzata la Settimana nazionale della Protezione Civile che, dal 13 al 19 ottobre prossimi, in Sardegna vedrà coinvolti 25 Comuni del Sarrabus, zona particolarmente fragile sul fronte idrogeologico, per testare sul campo la macchina dei soccorsi. Occasione per sollecitare tutte le amministrazioni comunali sarde a dotarsi di un piano di Protezione Civile. Nell’Isola sono ancora 47 i centri che ne ...

Meteo - Giappone in massima Allerta per il super tifone Hagibis : è un “mostro” con venti di 270km/h - voli ed eventi sportivi cancellati [FOTO] : Il super tifone Hagibis è attualmente la tempesta più forte sulla Terra, con il potenziale di diventare la più forte dell’anno. La tempesta ha raggiunto la sua intensità ad un ritmo velocissimo, passando da tempesta tropicale a super tifone in appena 18 ore, con velocità del vento di oltre 250km/h e raffiche di circa 315km/h, secondo il Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Philip Klotzbach, ricercatore sul tema uragani della Colorado State ...

Allerta Meteo a Modica : il sindaco attiva la Protezione Civile : Allerta meteo a Modica. Il sindaco Ignazio Abbate a causa di questa improvvisa precipitazione ha attivato le squadre di Protezione Civile

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Allerta Meteo in Giappone : nuovo tifone in arrivo : Il Giappone corre ai ripari: è in arrivo un tifone che potrebbe abbattersi sulla principale delle isole dell’arcipelago, causando danni. L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha reso noto che “Hagibis” colpirà l’area occidentale e orientale nel fine settimana. Il tifone – il 19° della stagione – avanza verso l’arcipelago Giapponese e fa registrare venti fino a 270 km/h. L’avanzata verso nord, in ...

Allerta Meteo Calabria e Sicilia : “mostro” temporalesco risale dal mar Jonio - preoccupazione per la notte : Allerta Meteo – Un nuovo fronte temporalesco carico di pioggia e saette sta lentamente risalendo il mar Jonio verso la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, nelle zone già colpite dal maltempo delle ultime ore. Soltanto oggi sono già cadute piogge torrenziali sugli Iblei, nel sud/est siculo, con 78mm di accumulo a Palazzolo Acreide, 21mm a Francofonte, 20mm a Noto, 16mm a Modica, 13mm a Ispica e anche in Calabria picchi di oltre ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

