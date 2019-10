A Suzuka nuovo giro record dopo 14 anni

F1 - GP Giappone 2019 : FP3 cancellate e qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis. Il nuovo programma a Suzuka : Si attendeva solo l’ufficialità ed è arrivata poco prima delle prove libere 1. Gli organizzatori del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP ...