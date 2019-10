A due anni dalla scomparsa di Michele Scarponi nasce il docufilm “Gambe” OM intervista

Gigi D’Alessio duetta con Fiorella Mannoia - annuncia 3 nuovi concerti con Nino D’Angelo e il programma Rai Vent’Anni Che Siamo Italiani : Nel nuovo album, Noi Due, Gigi D'Alessio duetta con Fiorella Mannoia: c'è lei tra le collaborazioni svelate oggi. Continua intanto il grande successo di Figli Di Un Re Minore, lo spettacolo innovativo di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, richiesto in tutta Italia e anche all'estero. Le date napoletane hanno fatto registrare il tutto esaurito e anche da altre zone d'Italia sono giunte numerose richieste di accoglimento dello spettacolo. Per ...

due anni in più per l’ecobonus e altri tre per il sisma : Il Governo punta a rifinanziare gli incentivi sui lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili. Ancora da vedere se e come sarà rivisto il cosiddetto «sconto in fattura»

Messina - tentano di rapire bimba di 5 anni : ricercati due uomini : Inquietante tentativo di rapimento di una bambina di 5 anni, andato in scena durante il pomeriggio dello scorso giovedì a Nizza di Sicilia (Messina). Secondo quanto riferito dalla stampa locale, erano all'incirca le 17 quando la piccola si trovava in compagnia della nonna sul lungomare. Una tranquilla passeggiata, proseguita poi all'interno di un'area giochi, che si è rapidamente trasformata in un incubo per la donna. Da un'auto che si ferma ...

Paura a Messina : due uomini tentano di rapire bimba di 5 anni - malore per la nonna : Grande Paura nel pomeriggio di giovedì, quando due malviventi hanno cercato di rapire una bimba dall'area giochi sul lungomare di Nizza di Sicilia: le delicate indagini nelle mani dei carabinieri Federico Garau ? Luoghi: Messina

Napoli : allarme meningite al Cotugno - grave bambina di due anni : È in rianimazione al Cotugno, in cura per una grave sepsi generalizzata e meningite, una bimba di due anni di Boscotrecase. Dopo tre giorni di febbre la piccola è stata prima ricoverata...

Una bimba di due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone : Una bambina di due anni è riuscita ad acquistare online un nuovo divano, su Amazon, senza il consenso della madre. L'articolo Una bimba di due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone proviene da TuttoAndroid.

Dà il cellulare alla figlia di due anni per giocare : lei compra un divano su Amazon : “Mamma, telefono”, “Mamma, telefono” chiedeva insistente una bambina di due anni alla madre e così lei ha acconsentito a darglielo per giocare. La donna non si è accorta però che, mentre ci giocava, la figlia aveva inconsapevolmente ordinato un divano a tre posti su Amazon fino a quando, qualche giorno dopo, le è arrivata una notifica di consegna da parte del corriere. È quanto successo in California a Isabel McNeil per mano della figlia Rayna, ...

CorSport : Italia - dall’umiliazione alla qualificazione da record in due anni : Se l’Italia stasera vincesse contro la Grecia guadagnerebbe la qualificazione all’Europeo con tre turni di anticipo. Non è mai accaduto. Una qualificazione che fino a due anni fa sembrava estremamente difficile, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Invece, in due anni, siamo passati “da una umiliazione a una sicura qualificazione”, dall’esclusione al Mondiale ad un Europeo che ci apre le sue porte addirittura in anticipo. Da ...

Haiti - proteste contro il governo per tangenti e povertà. Morto un cronista - il terzo in due anni : Violenze in strada, barricate a fuoco, scontri in strada. Ad Haiti l’escalation di proteste contro il governo ha portato oggi alla prima vittima, un giornalista di Radio Mèga, Néhémie Joseph, trovato Morto nella sua auto domenica scorsa nel comune di Mirebalais. A riferirlo è Radio Vision 2000: si tratta del terzo reporter ucciso in meno di due anni. A fine settembre un fotografo dell’Associated Press, Chery Dieu-Nalio era stato ...

Infanzia - per i pediatri un bambino calabrese vive due anni in meno di uno veneto : Secondo uno studio condotto dall'Associazione Culturale pediatri la probabilità di non sopravvivere nei primi giorni di vita di un neonato calabrese è quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo nato a Treviso. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima settimana di vita, quest'ultimo ha una prospettiva complessiva di vivere due anni in più rispetto a uno calabrese..Continua a leggere

Aggredita da due rottweiler a casa dell’amichetta - bimba di 8 anni operata a Bologna : I due cani, di proprietà del padre dell'amichetta della piccola ferita, sono apparsi all'improvviso in giardino e si sono avventati sulla bambina ospite di 8 anni che giocava con la coetanea. La piccola è stata ferita a gambe e glutei ed è stata immediatamente portata in ospedale, per lei prognosi di 30 giorni .Continua a leggere

Naufragio dei bambini - Refaat ha perso due figli : “Da sei anni cerco Mohammad e Ahmed - quel giorno l’Italia ritardò i soccorsi in mare” : Refaat ti guarda fisso, in cerca di risposte. I grandi occhi che sgrana mentre parla hanno lo stesso color nocciola di quelli dei due bambini che mostra in foto, sul telefonino. Si passa di continuo la mano sulla fronte e respira forte, ma non è per il caldo che fa sull’isola. E’ rimasto al momento in cui, l’11 ottobre 2013 il peschereccio su cui viaggiava con moglie e tre figli si è rovesciato in mare e due di loro, Mohammad e ...

Cocaina e metadone per abusare di due ragazzine - 40enne condannato a 8 anni : metadone e Cocaina per abusare di due ragazzine. Per questo un uomo di 40 anni è stato condannato a 8 anni. Per l’imputato, processato il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, il pm di Firenze Giacomo Pestelli aveva chiesto 12 anni per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Per l’accusa il 40enne sarebbe entrato in confidenza prima con una delle giovani e poi con la sua amica, che ...

Parma - si schianta in moto contro un muretto : Daniele muore a 40 anni - lascia due figlie : Daniele Schincaglia, quarantenne che viveva con la sua famiglia a Basilicanova, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona di via Mantova a Parma. L'uomo è andato a sbattere a bordo di una moto contro un muretto di cinta di un'azienda. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile.Continua a leggere