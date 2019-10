50 strumenti musicali molto strani

Cremona - il corso di laurea in Restauro degli strumenti musicali è “unico in Italia” - ma rischia di saltare : (per ora) ha un solo iscritto : Un solo iscritto. Una sola matricola per un corso di laurea unico in Italia. Siamo a Cremona e l’indirizzo di studi in questione è in Conservazione e Restauro degli strumenti musicali, un percorso nell’ambito del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali del dipartimento di Musicologia dell’Università di Pavia. Il bando di iscrizione scade a inizio settembre e quindi il corso quasi certamente non prenderà avvio. Un corso ...