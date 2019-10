Zingaretti propone ' alleanza politica con M5S' | Di Maio | ' Non è all' ordine del giorno'

Di Maio propone il "patto civico" in Umbria : Zingaretti strizza l'occhio : In vista delle elezioni regionali in Umbria, il leader dei 5 stelle propone di ''lasciare spazio ad una giunta civica''...

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Governo - la diretta – Franceschini dà ragione a Grillo e propone : “Eliminiamo entrambi i posti da vicepremier”. Tutto il Pd con lui - compreso Zingaretti : “Contributo per sbloccare la situazione” : Beppe Grillo che “benedice” l’alleanza giallo-rossa, il “tweet di pace” con cui gli risponde Nicola Zingaretti. Poi Dario Franceschini prova a indicare la via: “Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier“. Un assist per uscire dall’impasse sulla questione della vicepresidenza che viene appoggiato da tutti i democratici, segretario compreso: “Un altro ...