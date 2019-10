Xiaomi brevetta il design della fotocamera selfie ad angolo

Xiaomi ha brevettato la sciarpa smart che si autoriscalda : Fonte: Noelle Otto – Pexels.com Dagli smartwatch ai Google Glass, troviamo in commercio numerose soluzioni “wearable” per tutte le tasche ed esigenze e, se non bastasse, Xiaomi potrebbe rilasciare presto un nuovo accessorio apprezzato da chi teme il freddo. Il portale Gizmochina, infatti, annuncia che il brand cinese noto per la sua ampia gamma di dispositivi elettronici – tra cui smartphone, fitband e dispositivi ...