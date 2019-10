Volley | Coppa del Mondo 2019 | risultati di oggi e classifica Il Brasile batte la Polonia

Italia-Iran - Coppa del Mondo Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Domani 14 Ottobre alle ore 8.00 andrà in scena la penultima partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di volley. Gli azzurri giocheranno contro l’Iran. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando questa competizione per dare spazio ad alcuni giovani di talento. Gli azzurri sin qui hanno avuto un percorso caratterizzato da alti e bassi. Blengini ha scelto di non convocare per questa competizione diversi big dando spazio a giovani di ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - le pagelle degli azzurri. Kooy ancora il migliore - Nelli a corrente alternata : Arriva con un carico pesante di rimpianti la quinta sconfitta per gli azzurri in Coppa del Mondo contro un Canada tutt’altro che irresistibile che ha fatto leva su qualche errore di troppo degli azzurri e su un Maar decisivo negli ultimi due set. ancora una volta Kooy è stato un vero mattatore in attacco. Problemi a muro e in ricezione per gli azzurri. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO SBERTOLI 6: Non sempre lucidissimo nelle scelte, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Canada 2-3 - altra sconfitta degli azzurri. Quinto ko in Giappone : altra sconfitta per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, a Hiroshima (Giappone) la nostra Nazionale è stata battuta dal Canada per 3-2 (19-25; 25-17; 15-25; 25-23; 18-16) ed è così incappata nel Quinto ko nel torneo che si sta rivelando estremamente deludente sotto il profilo dei risultati. Oggi gli azzurri si erano trovati avanti per 2-1 dominando primo e terzo set con delle ottime prestazioni in attacco ma poi si sono ...

LIVE Italia-Canada 2-3 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gli azzurri si fermano sul più bello e subiscono la quinta sconfitta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.52: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per Italia-Iran, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo per gli azzurri 7.50: Tanti, tantissimi i rimpianti per gli azzurri che avevano in pugno sia il quarto che il quinto set ma hanno subito in entrambi i parziali la rimonta di un Canada mai domo, che ha fatto leva sulla classe di Maar, decisivo nei momenti determinanti del match. ...

LIVE Italia-Canada 2-2 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Equilibrio nel tie break : 8-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Il primo tempo di Szwarc 8-7 Out il servizio di Vernon 7-7 Vincente l’attacco di Maar da zona 4 7-6 Vernon colpisce Nelli con un servizio destinato a uscire 7-5 Il tocco vincente di Maar sulle mani del muro 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cavutooooooooooooo 6-4 Vincente la parallela di Nelli da seconda linea 5-4 Invasione di Russo 5-3 Vincente la diagonale di Maar da zona 4 5-2 Non passa il ...

LIVE Italia-Canada 2-2 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gli azzurri si fermano sul più bello nel quarto set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Invasione di Russo 5-3 Vincente la diagonale di Maar da zona 4 5-2 Non passa il tocco di Maar da zona 4 4-2 Mano out di Hoag da zona 2 4-1 Muroooooooooo Cavutoooooooooooo 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Candellarooooooooo 2-1 Invasione Canada 1-1 Out il servizio di Kenturakis 0-1 Il tocco di Kenturakis di seconda intenzione 23-25 La chiude Van Berkel e completa la rimonta canadese. Si va al tie ...

LIVE Italia-Canada 2-1 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Grande equilibrio nel quarto set : 13-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Ancora Nelli vincente in diagonale da zona 2 17-15 Mano out di Hoag da zona 4 17-14 Nelliiiiiiiiiiiiiii!!! La chiude da zona 2 ma Grande difesa azzurra! 16-14 Out il servizio canadese 15-14 Mano out di Hoag da zona 4 15-13 Out l’attacco di Vernon da seconda linea 14-13 Invasione Canada 13-13 Potente Maar da zona 4 13-12 Errore al servizio Canada 12-12 Diagonale vincente di Maar da ...

LIVE Italia-Canada 2-1 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gli azzurri riaccendono la luce e dominano il terzo set : 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 La pipe di Lavia, appena entrato, chiude il terzo set, dominato nella seconda parte dagli azzurri che si portano avanti 2-1 24-15 Ace Canada 24-14 Out il servizio di Kooy 24-13 Mano out in primo tempo di Candellaro 23-13 Primo tempo Szwarc 23-12 Aceeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-12 Aceeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiii 21-12 Out l’attacco di Vernon da seconda ...

LIVE Italia-Canada 1-1 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Gli azzurri provano la fuga nel terzo set : 12-8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-9 Aceeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-9 Mano out Cavuto da zona 4 14-9 Tocca l’asta il pallonetto di Cavuto fatto in condizioni di precaruio equilibrio 14-8 Out l’attacco di Hoag: break 6-1 Italia 13-8 Muroooooooooo Russoooooooooooo 12-8 Out il tocco di Hoag da zona 2 11-8 Nelliiiiiiiiiiiii!! Vincente da zona 2 in parallela 10-8 Errore al servizio Canada 9-8 Attacco ...

LIVE Italia-Canada 1-1 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Azzurri surclassati nel secondo set : 17-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Mano out di Nelli da seconda linea 3-4 In rete il servizio di Nelli 3-3 Out il servizio canadese 2-3 Out il servizio di Candellaro 2-2 La pipe di Kooy 1-2 Invasione Italia 1-1 La pipe di Maar 1-0 Out l’attacco di Hoag da zona 4 17-25 Invasione azzurra. Si chiude un pessimo secondo set degli Azzurri. 1-1 17-24 Diagonale vincente di Hoag da zona 4 17-23 Attacco out di Hoag 16-23 Ace ...

LIVE Italia-Canada 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Azzurri in difficoltà in avvio di secondo set : 6-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-16 Il bilanciere di Kooy da zona 4 8-16 Il pallonetto di Hoag da zona 4 8-15 Mano out di Hoag da zona 4 8-14 Muro di Candellaro 7-14 Mano out Nelli da seconda linea 6-14 La free ball di Hoag 6-13 In rete il servizio di Cavuto, subentrato a Lavia 6-12 Vincente Kooy da zona 4 dopo la bella difesa azzuura 5-12 Errore in primo tempo dei canadesi 4-12 Ace Maar 4-11 Muro Keturakis su Lavia 4-10 ...

LIVE Italia-Canada 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Azzurri molto efficaci al servizio nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Terzo ace di Keturakis. Lavia in crisi in ricezione in avvio di secondo set 0-3 Ancora ace Keturakis 0-2 Ace Keturakis 0-1 Mano out di Hoag da zona 4 25-19 Aceeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo. L’Italia si aggiudica il primo set 24-19 Mano out di Nelli da zona 2 23-19 Mano out di Vernon da zona 2 23-18 Muroooooooooooo Laviaaaaaaaaaa 22-18 Ancora Kooy da zona 2 21-18 La diagonale ...

LIVE Italia-Canada - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA. Azzurri molto efficaci al servizio in avvio : 12-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Mano out di Vernon da zona 4 14-10 Parallela perfetta di Nelli da zona 2 13-10 Ace Kturakis 13-9 La parallela di Vernon da seconda linea 13-8 Primo tempo di Candellaro 12-8 Vincente Hoag da zona 2 12-7 Aceeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiii 11-7 Aceeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiii che colpisce Vernon 10-7 Vincente Kooy da zona 4 9-7 La diagonale di Hoag da zona 4 9-6 Vincente la parallela di ...

LIVE Italia-Canada - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri vogliono tornare alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scendono in campo a Hiroshima (Giappone) per disputare il terzultimo incontro di questa competizione, la nostra Nazionale vuole tornare alla vittoria dopo il ko maturato contro la Russia e va a caccia del quinto successo in uno ...