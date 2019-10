Volley | Coppa del Mondo 2019 | le pagelle degli azzurri Kooy ancora il migliore | Nelli a

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Arriva con un carico pesante di rimpianti la quinta sconfitta per gliindelcontro un Canada tutt’altro che irresistibile che ha fatto leva su qualche errore di troppoe su un Maar decisivo negli ultimi due set.una voltaè stato un vero mattatore in attacco. Problemi a muro e in ricezione per gli. LERICCARDO SBERTOLI 6: Non sempre lucidissimo nelle scelte, soprattutto nei momenti decisivi dei due set finali. Da non dimenticare però la sua prestazione impeccabile nel primo e nel terzo parziale quando precisione ed estro non mancano. GABRIELE6.5: Attacca una valanga di palloni restando di poco sopra al 50%. In certi momenti tiene a galla l’Italia ma qualche passaggio a vuoto c’è e proprio lì i canadesi riescono a piazzare i break decisivi che servono a vincere la partita. DAVIDE ...

enricospada2 : #Volleyball #InGame #FIVBWorldCup #BePartOfTheGame #pallavolo #LaNazionale Le pagelle, giocatore per giocatore, del… - rivieraoggi : Happy Car Samb Volley: doppia vittoria e doppio passaggio del turno in Coppa Marche - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 1-0 Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri in difficoltà in avvio di secondo set: 6-13 -… -