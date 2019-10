VL Pesaro-Virtus Bologna oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Nella quarta giornata dellaA di2019-2020 la VL, ancora ferma a quota zero punti, affronterà in casa unafin qui imbattuta tra Campionato ed Eurocup. Sfida dal fascino particolare, nonostante i periodi diversissimi che i due sodalizi stanno affrontando, poiché parliamo di due squadre storiche della pallacanestro azzurra. L’ultima volta chegiocò una finale scudetto, guardacaso, fu proprio contro. Correva l’anno 1994 e i due team si affrontarono in una combattutissimaal meglio delle 5 partite, nella quale a spuntarla, col risultato finale di 3-2, fu ladel fenomeno serbo Predrag Danilovic. Ildi Eurosport è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. La palla a due, alla Vitrifrigo Arena di, è in programma per le ore 19.00. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Eurosport Player. ...

NBC_93 : Pesaro vs Virtus Bologna >>> - VuNereBologna : ?? Round 4 #LBASerieA ?? Carpegna Prosciutto Pesaro ?? Segafredo Virtus Bologna ?? Game Preview: - VuNereBologna : #LBASerieA | ?? Il Game Preview di Carpegna Prosciutto Pesaro-Segafredo Virtus Bologna, gara valida per la 4° giorna… -