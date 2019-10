VIDEO Simone Biles | corpo libero spaziale | 15 133 | acrobatica stellare | Campionessa del

VIDEO Simone Biles - esercizio straripante alla trave : Campionessa del Mondo - prova perfetta e 15.066! : Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo alla trave grazie a un mirabolante esercizio, la statunitense ha offerto la sua migliore prova sui 10 cm degli ultimi anni e ha trionfato con un perentorio 15.066 nonostante non sia uscita con lo Tsukahara avvitato. Prestazione sbalorditiva della 22enne di Columbus che è diventata la ginnasta più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali. Di seguito il VIDEO dell’esercizio alla trave di Simone ...

VIDEO Simone Biles vola in cielo - Campionessa del Mondo al volteggio : i due salti da brividi del fenomeno : Simone Biles si è confermata Campionessa del Mondo al volteggio, la statunitense si è imposta a Stoccarda con la media di 15.333. Tutto facile per la statunitense che ha eseguito due salti perfetti (addirittura 9.666 di esecuzione per il secondo) meritandosi ampiamente il successo, si tratta della 17esima medaglia d’oro iridata nella carriera della fuoriclasse di Columbus. Di seguito il VIDEO dei due salti di Simone Biles. VIDEO ...

VIDEO Simone Biles fa il gesto del “mic-drop” al corpo libero! La novità del fenomeno ai Mondiali : “Ho detto tutto - è finita” : Simone Biles non si è limitata a vincere il quinto titolo mondiale nel concorso generale individuale ma ha voluto dare uno spettacolo nello spettacolo. Al corpo libero ha infatti fatto il gesto del “mic drop”! Non è una pratica molto conosciuta in Italia ma negli USA è davvero un vero e proprio must, già diffuso negli anni ’80 ma poi esploso dopo che Barack Obama lo ha utilizzato in alcuni circostanze durante il suo doppio ...

VIDEO Simone Biles Campionessa del Mondo : i quattro esercizi del trionfo all-around - che dominio del fenomeno : Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo all-around per la quinta volta in carriera. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è imposta a Stoccarda col totale di 58.999, un punteggio straripante ma inferiore rispetto alle potenzialità della statunitense che sperava di sfondare il muro dei 60 punti. La 22enne di Columbus ha giganteggiato con il doppio salto-triplo avvitamento al corpo libero e con lo Tsukahara avvitato in uscita alla ...

VIDEO Simone Biles nella leggenda ai Mondiali. Doppio salto-triplo avvitamento al corpo libero. Tsukahara avvitato alla trave : Simone Biles è ufficialmente nella leggenda della ginnastica artistica. Durante le qualificazioni dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica ha eseguito il mitologico Doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero, si tratta di un nuovo elemento che ha costretto i giudici addirittura a creare la difficoltà J talmente è complesso: sarà il Biles II nel codice dei punteggi. Non finisce qui perché la statunitense ha poi eseguito un meraviglioso ...

VIDEO Simone Biles - show stellare in prova podio ai Mondiali : doppio-triplo al corpo libero - Tsukahara avvitato alla trave : Simone Biles è pronta per compiere un ulteriore passo nella storia ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha infatti dichiarato che presenterà tre nuovi elementi, a spiccare sono due difficoltà davvero estreme: il leggendario doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero (verrà riconosciuta la nuova difficoltà J, inesistente fino a ora) ...

X Factor 13 Simone in arte Koby ottiene 3 si “sei ruffiano” dice Malika (VIDEO) : X Factor 13 Simone in arte Koby prende solo 3 e fa discutere i giudici Simone in arte Koby negli ultimi 5 anni ha fatto l’animatore turistico e porto Hey-Ya degli Outcast in versione acustica con la chitarra. Mara Maionchi e Malika Ayane commentano durante l’esibizione con Malika che si lancia in un “deve rimorchiare le turiste” “è tutto mestiere” dice Mara. Mara Maionchi “hai convinto, c’è molto ...

Diretta Reggina Vibonese/ Streaming VIDEO e tv : attenzione a Simone Corazza : Diretta Reggina Vibonese: Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Highlights Cluj-Lazio 2-1 : VIDEO - gol e sintesi. Gli uomini di Simone Inzaghi ko in Romania : Nel primo incontro del Gruppo E dell’Europa League 2019-2020 la Lazio ha affrontato i rumeni del Cluj al Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Il match non ha riservato grandi soddisfazioni agli uomini di Simone Inzaghi, sconfitti 2-1. Un ko amaro in cui la ripresa dei bianco-celesti non è stata all’altezza della situazione. Dopo infatti il gol di Bastos, i padroni di casa sono andati a segno con Deac su rigore e poi con il subentrato ...

Temptation Island Vip - 2^ puntata : Simone tradito da Chiara? (VIDEO) : Temptation Island Vip, anticipazioni 2^ puntata: Chiara Esposito ha tradito Simone Bonaccorsi? La seconda edizione di Temptation Island Vip è partita in quarta. Come i telespettatori avranno visto nella prima puntata, andata in onda lunedì 9 settembre, la storia d’amore tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi non pare navigare in acque serene. La siciliana si è buttata subito tra le braccia dei single Valerio Maggiolini e Fabrizio ...

Temptation Island Vip 2019 - Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito : "Magari mi lascio distrarre come quattro anni fa" (VIDEO) : Sul profilo ufficiale Instagram di 'Temptation Island' è stato postato il video della quinta coppia che prenderà parte al 'viaggio dei sentimenti', raccontato, quest'anno, in occasione della seconda stagione, da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: "Magari mi lascio distrarre come quattro anni fa" (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 14:00.

DIRETTA PORDENONE FROSINONE/ Streaming VIDEO DAZN : arbitra Simone Sozza - Serie B - : DIRETTA PORDENONE FROSINONE Streaming video DAZN: Simone Sozza sarà l'arbitro del posticipo della 1giornata di Serie B, oggi 26 agosto,.

VIDEO Jade Carey imita Simone Biles - incredibile doppio raccolto con triplo avvitamento in allenamento! Un’altra aliena… : Simone Biles è balzata nuovamente agli onori della cronaca un paio di settimane fa per avere eseguito il fantasmagorico doppio raccolto con triplo avvitamento al corpo libero, prima donna capace di portare in gara un elemento tipicamente maschile e spingendo la ginnastica artistica oltre i limiti dell’umano. La Reginetta della Polvere di Magnesio non si smentisce mai e ai Mondiali di Stoccarda (4-13 ottobre) questa difficoltà verrà ...