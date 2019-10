VIDEO Mattia Binotto F1 | GP Giappone 2019 | “Non abbiamo raccolto quanto potevamo”

VIDEO F1 - Mattia Binotto : “Il gap con le Mercedes rimane ampio a Suzuka” : Mattina Binotto non si nasconde dietro un dito dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il team principal di Maranello ammette che a Suzuka le Mercedes hanno a disposizione un vantaggio notevole. La Ferrari sarà in grado di ricucire il gap? Andiamo ad ascoltare le parole del numero uno del team con il Cavallino Rampante. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Mattia Binotto ...

VIDEO F1 - Mattia Binotto : “Non semplice gestire due piloti - ma tutto è stato chiarito” : Mattia Binotto torna sulle polemiche di Singapore e Sochi. Gli screzi via team radio di Charles Leclerc e Sebastian Vettel non sono piaciuti ai tifosi né, soprattutto, al team principal della scuderia di Maranello che ha voluto mettere i puntini sulle “I” a questa situazione. Come ha spiegato nel venerdì del Gran Premio del Giappone di F1, ai microfoni di Sk Sport, Binotto ha parlato con entrambi i suoi piloti, confermando che tutto ...

VIDEO Mattia Binotto : “Dispiaciuti per il risultato - sulla strategia serviva maggiore chiarezza…” : Mattia Binotto commenta con particolare amarezza il risultato del GP di Russia 2019 di F1. Il team principal della Ferrari ammette che oggi il team non è stato perfetto sotto diversi punti di vista, incominciando dall’affidabilità, con la vettura di Sebastian Vettel che è finita ko per un guasto alle componenti elettriche della sua Power Unit. Molte discussioni, ovviamente, ruotano attorno alla strategia adottata al via. Binotto spiega che ...

VIDEO F1 - Mattia Binotto avvisa : “Leclerc e Vettel dovranno aiutarsi nel GP di Russia” : Soddisfatto, ma anche concentrato. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, da un lato festeggia la pole position di Charles Leclerc (per il quale riserva parole al miele) dall’altro rimane decisamente con i piedi per terra in vista del Gran Premio di Russia 2019 di domani. Le due Ferrari, che come ammette Binotto sono molto più facili d guidare, scivolano di meno e consumano meglio le gomme, non sono state in grado di completare ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Vittoria che fa bene al morale di tutti. Le aspettative per Monza sono elevate” : E’ un Mattia Binotto raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine del GP del Belgio 2019 di F1, dove la sua Ferrari ha finalmente trovato il primo successo stagionale che coincide con il primo in carriera per il giovane fuoriclasse Charles Leclerc. Il team principal si è detto molto contento del lavoro svolto da tutto il team e anche dell’aiuto di Sebastian Vettel, che oggi ha dovuto inghiottire un boccone amaro e ...