Fonte : romadailynews

(Di domenica 13 ottobre 2019)13 OTTOBREORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA; LA CHIUSURA DELLA STESSA SI ERA RESA NECESSARIA A SEGUITO DI UNA FRANA. INFINE, OGGI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA SARÀ ATTIVA DALLE 10:00 ALLE 14:00 E DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO RIPRENDERÀ ANCHE DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI LUNEDÌ 14 OTTOBRE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS. DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 5Tlive : #5Tinforma oggi chiuse via Carlo Alberto, via Principe Amedeo, piazza Carlo Alberto, via Roma per manifestazione co… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-10-2019 -