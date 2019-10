Verissimo | la Toffanin anticipa che Bisio sarà in desabille all' inizio del suo nuovo film

“Ho perso mia figlia”. Gianni Morandi e la confessione dolorosissima a Verissimo. In lacrime anche Silvia Toffanin : È senza dubbio uno degli artisti più amati del panorama canoro nazionale. Parliamo naturalmente di Gianni Morandi che ha eguagliato i tanti successi della sua carriera con qualche devastante accadimento nella sua vita privata. Per chi non lo sapesse infatti, il cantante di Moghidoro, ha sofferto molto per la scomparsa della piccola figlia, Serena, nata nel 1967 dal legame con la sua prima moglie Laura Efrikian. La piccola non ce l’ha fatta dopo ...

Verissimo - Martin Castrogiovanni e il tumore : "Avevo sei mesi di vita - poi...". Rivelazione a Silvia Toffanin : Gli avevano dato sei mesi di vita per un tumore. Martin Castrogiovanni, ex rugbista e conduttore di Tu sì que vales, si confessa da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5 e rivela i dettagli della malattia: "Mi hanno dato sei mesi di vita per un neurinoma (un tumore del plesso lombare). Poi si è s

Verissimo - Gianni Morandi : "Quella tragedia vissuta con la mia ex". Rivelazione straziante a Silvia Toffanin : Gianni Morandi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, ha rivelato il dramma che ha vissuto con la sua ex moglie. La coppia infatti ha perso una bambina nel 1967. Il cantante ha ricordato quel momento dolorosissimo: "Quella sera lì non fu una bella sera", ha raccontato il cantante che h

Verissimo - la "tutor" di Amici Celebrities Giordana Angi si confessa da Silvia Toffanin : "Non l'ho voluto io" : "Hanno scritto che sono fidanzata ma non è vero. Se continuano a scriverlo mi rovinano la piazza". Giordana Angi, tutor ad Amici Celebrities, si confessa da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. "C'era una persona quest'estate ma non è andata avanti, non per mia volontà. Sono single", rivela. Tr

Anticipazioni Verissimo - Silvia Toffanin : ospiti di sabato prossimo : Silvia Toffanin svela i primi ospiti della prossima puntata di Verissimo (19 ottobre) E’ andata in onda oggi, come ogni sabato, una nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ormai storica padrona di casa del seguitissimo contenitore pomeridiano del sabato di Canale 5. E come sempre, nei minuti conclusivi della trasmissione, dopo l’ultima interruzione pubblicitaria, prima di dare la linea a Caduta Libera di Gerry ...

Verissimo - Silvia Toffanin si scioglie in lacrime e parte una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi : Silvia Toffanin a Verissimo si è commossa guardando le immagini del matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio del più famoso Lucio. "Dicono sempre che piango quando guardo i matrimoni ma non riesco a non piangere”, ha ammesso Silvia Toffanin dopo aver mostrato un filmato con le nozze di

Gianni Morandi a Verissimo : «Ho perso mia figlia». Silvia Toffanin piange in diretta : Gianni Morandi, il dramma segreto a Verissimo: «Ho perso mia figlia». Silvia Toffanin si commuove. Il cantante di Monghidoro si è raccontato nel salotto di Canale 5. Morandi -...

Claudio Bisio a Verissimo - Silvia Toffanin e la rivelazione choc : «L’ho visto nudo». Tutti increduli in studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del loro ultimo film Se mi vuoi bene, per la regia di Fausto Brizzi. E proprio durante l’intervista, c’è stato un momento inaspettato. Silvia Toffanin ha accolto i suoi ospiti dicendo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». ...

Claudio Bisio a Verissimo - Silvia Toffanin e la rivelazione choc : «L'ho visto nudo». Tutti increduli in studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati...

Silvia Toffanin spiazza tutti a Verissimo : «Ho visto Claudio Bisio nudo». Tutti increduli in studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati...

Silvia Toffanin spiazza tutti a Verissimo : «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo : Silvia Toffanin spiazza tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin per...

Verissimo - Lorella Boccia racconta a Silvia Toffanin la terribile aggressione a Roma : “La mia paura più grande è stata per mio marito Niccolò. Ho temuto di perdere l’uomo più importante della mia vita”. Lorella Boccia a Verissimo racconta per la prima volta la terribile aggressione subita da lei e da suo marito Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma: “Siamo usciti da

Silvia Toffanin bellissima a ‘Verissimo’. Il dettaglio dell’abito blu non sfugge : Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che sabato 5 ottobre ha dominato la sua fascia d’ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar ...

Verissimo - Silvia Toffanin in lacrime : il dramma di Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli : Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli sono stati ospiti nella puntata di Verissimo andata in onda il 5 ottobre 2019, raccontando in esclusiva il giorno del loro matrimonio in chiesa. "Le cose non vanno preparate, arriva il momento giusto e tutto va nella giusta direzione", ha spiegato Marco riferen