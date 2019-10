Varese | grida vi ammazzo e accoltella quindicenne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Uno sconosciuto sulla cinquantina avrebbe aggredito con un coltello una 15enne in pieno centro a. L’amica che era con lei si è allontanata per chiamare i soccorsi. La giovane è stata fortunatamente colpita di striscio. Secondo quanto emerso il fatto sarebbe avvenuto sabato sera, dopo mezzanotte, in via del Cairo a, vicino alla Posta, poco fuori dalla zona pedonale. La vittima era in compagnia di una sua amica di 14 anni e insieme stavano aspettando la madre di quest’ultima che doveva arrivare a prenderle, dopo una serata passata in centro.Durante l’attesa, come raccontato dalla 14enne alla Polizia, uno sconosciuto si sarebbe avvicinato alle ragazze e, impugnando un coltello seghettato, avrebbe urlato “Vi”. Subito dopo l’uomo, probabilmente italiano, avrebbeto la ragazzina al viso, sotto l’occhio, e al braccio. L’amica invece è riuscita a scappare e a ...