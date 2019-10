Varese | 15enne accoltellata al volto da uno sconosciuto | si cerca l’aggressore

Varese - squilibrato accoltella 15enne in pieno centro - gridava : 'Vi ammazzo' : Una ragazzina di soli 15 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto, probabilmente uno squilibrato, nella notte tra sabato e domenica. è accaduto in pieno a centro a Varese. La giovane, che ha riportato ferite non gravi al voltoi, era in compagnia di un'amica quattordicenne che è riuscita a scappare e a chiamare aiuto. gridava "Vi uccido" ha riportato Alice, ancora sotto choc, al quotidiano locale "Varese News". L'aggressione Ieri sera, poco ...