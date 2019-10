Valtteri Bottas F1 | GP Giappone 2019 | “Sapevo che avrei avuto delle chance e le ho

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone : È arrivato davanti a Vettel e Hamilton, e la Mercedes non può ancora festeggiare

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro ma la posizione non è il massimo” : La Mercedes partiva con tutti i favori del pronostico nelle qualifiche del GP del Giappone 2019 di F1, dopo un venerdì di prove libere dominante. Il finlandese Valtteri Bottas era pronto a ritrovare la via della pole position, vista la maggior confidenza trovata fin da subito anche rispetto al compagno Lewis Hamilton, ma oggi la Ferrari ha scoperto le proprie carte e ha occupato interamente la prima fila, lasciando un po’ delusi gli uomini ...

F1 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Valtteri Bottas beffa Hamilton - Verstappen e le Ferrari inseguono : Valtteri Bottas (Mercedes) centra il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, e anche la pole position…? Per quale motivo questo possibile doppio Risultato? La direzione gara ha voluto prendere le proprie precauzioni in vista del tanto temuto arrivo del tifone Hagibis, che dovrebbe abbattersi nel corso della serata odierna su Suzuka. Tutto cancellato per quanto riguarda la giornata di domani ...

“Troppo piccolo per fare il pilota” – Valtteri Bottas - il nonno e una promessa : quando i sogni stanno dentro una ciotola di porridge : Valtteri Bottas, la passione per i go-kart e il sogno di diventare pilota: tutto è iniziato grazie ad una promessa del nonno e tante ciotole di porridge Vi siete mai fermati a pensare quanto possano essere affascinanti i go-kart per un bambino? Piccole macchinine che, agli occhi di un piccolo, vanno alla stessa velocità di quelle dei grandi, nelle quali non sei seduto sul sedile del passeggero, magari in un fastidioso seggiolino di ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Tornati alla doppietta dopo gare difficili - contento del secondo posto” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata a Sochi. Il pilota della Mercedes, scattato dalla quarta posizione, è riuscito a risalire la china approfittando del problema tecnico di Sebastian Vettel e lasciandosi alle spalle Charles Leclerc che si è tenuto dietro con grande caparbietà nel finale. Il finlandese ha analizzato la sua gara poco prima di salire sul podio: “La ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Arrivo qui con mentalità vincente. Il rallentamento a Singapore? Spero che non avvenga ancora” : Non è un momento facile per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota di F1 della Mercedes, dopo il rinnovo del suo contratto con la scuderia di Brackley, è andato un po’ in calando e le sue prestazioni in pista non sono state quelle che ci si aspettava. In particolare, il weekend a Singapore è da cancellare: errore nel corso delle prove libere e quinto posto anonimo, mai in lizza per le posizioni di vertice, con ordine di scuderia ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente GP Singapore : il finlandese sbatte contro il muro - Mercedes distrutta nella FP1 : Valtteri Bottas si è reso protagonista di un brutto incidente durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il finlandese, a 25 minuti dal termine della sessione, è andato a sbattere contro il muro in uscita dal “tunnel” e ha distrutto la sua Mercedes costringendo i meccanici a un lavoro impegnativo per poterlo rimettere in pista oggi pomeriggio nella FP2. Di seguito il VIDEO ...

Valtteri Bottas F1 - GP Italia 2019 : “La strategia era buona ma loro erano troppo veloci in rettilineo” : Valtteri Bottas ha chiuso in seconda posizione il Gran Premio d’Italia 2019, raccogliendo l’undicesimo podio della stagione ed il 41° della carriera in Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha disputato una corsa molto solida in rimonta partendo dalla terza piazza e sfruttando le gomme medie più fresche nel finale. Nel secondo stint Bottas è passato in seconda piazza grazie al lungo di Lewis Hamilton alla Prima Variante, non ...

Valtteri Bottas F1 - GP Belgio 2019 : ” Le Ferrari erano più gestibili di ieri - ho conquistato il podio grazie alla strategia” : Nel Gran Premio che ha riportato al successo la Ferrari grazie alla maestosa prova di Charles Leclerc a completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il finlandese ha disputato una corsa abbastanza nell’ombra, partito e rimasto dietro al compagno per tutta la durata dei 44 giri e senza particolari highlights, ma con una buona costanza di ritmo ed evitando ogni tipo di errore ha portato a casa un buon ...

Valtteri Bottas - GP Belgio 2019 : “Il rinnovo chiude finalmente un capitolo - posso tornare al mio miglior livello” : Si torna finalmente in pista con il GP del Belgio 2019 che riapre la stagione di F1 dopo un mese di pausa estiva, e uno dei più attesi protagonisti per questo evento è certamente il finlandese Valtteri Bottas che potrebbe essere quello che ha maggiormente beneficiato del periodo lontano dalle corse. Il GP a Spa potrebbe rilanciare la stagione di Bottas e vederlo riuscire nel tornare a dare del filo da torcere al compagno Lewis Hamilton, anche ...

La Mercedes conferma Valtteri Bottas per il 2020 : Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha confermato di aver esercitato la sua opzione su Valtteri Bottas per la stagione 2020 di F1. Bottas è entrato in Mercedes-AMG Petronas Motorsport nel 2017 e ha giocato un ruolo chiave nella vittoria del Costruttori nelle ultime due stagioni. Il 30enne finlandese al momento è secondo in classifica, con 188 punti. […] L'articolo La Mercedes conferma Valtteri Bottas per il 2020 sembra essere il primo su ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - Wolff soddisfatti : “i risultati raggiunti con Valtteri non sono una coincidenza” : Wolff commenta il Rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes: le parole del team principal austriaco dopo l’annuncio della conferma del pilota finlandese La Mercedes ha annunciato oggi, alla vigilia del Gp del Belgio, il Rinnovo di Valtteri Bottas: il finlandese sarà un pilota del team di Brackley anche nel 2020 ed è motivato a far bene, puntando alla vittoria del titolo Mondiale. Felice e soddisfatto della decisione presa, ...

F1 - Valtteri Bottas prova due vetture da rally : test con Toyota e Citroen del Mondiale. A breve il rinnovo con Mercedes : Valtteri Bottas sembra ormai certo del rinnovo del contratto con Mercedes e dovrebbe essere al volante della Freccia d’Argento anche per il 2020. Il finlandese, secondo nella classifica del Mondiale F1 alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, era stato messo in dubbio dal team principal Toto Wolff al termine del GP d’Ungheria che ha preceduto le vacanze estive, si parlava di una possibile sostituzione con Esteban Ocon ma ...

F1 - la Mercedes conferma Valtteri Bottas e punta su George Russell per il futuro : Ormai manca solo l’ufficialità: la Mercedes confermerà Valtteri Bottas per la prossima stagione di F1. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Toto Wolff ha sciolto le riserve sulla seconda guida delle Frecce d’Argento e anche nel 2020 il pilota finlandese, che ha conquistato due vittorie quest’anno, sarà al fianco di Lewis Hamilton. L’annuncio potrebbe già arrivare nel weekend di Spa. Bottas rinnoverà quindi per un anno, esercitando ...