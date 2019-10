UPAS | Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta | il racconto a Live-Non è la

UPAS anticipazioni all'11 ottobre : Marina dovrà decidere se aiutare o meno suo padre : Nei prossimi episodi di Upas, verrà dato maggiore spazio al personaggio di Marina. Quest'ultima sarà sempre più presa dalla sua storia d'amore con Fabrizio Rosato e ritroverà finalmente un po' della serenità che le era mancata negli ultimi periodi, purtroppo però questa situazione di idillio non durerà molto a lungo. La Giordano non conosce ancora il terribile segreto che nasconde il suo attuale compagno, inoltre presto la donna si troverà a ...

UPAS - spoiler dal 30 settembre al 4 ottobre : Marina sceglie il suo nuovo amore Fabrizio : Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole ambientata a Napoli, riservano entusiasmanti novità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre, Renato sarà convinto che Adele ricambi il suo interesse e non riuscirà a reprimere i sentimenti amorosi verso la donna. Nel frattempo Vittorio sarà ancora all'oscuro del fatto che Alex ha scoperto la sua relazione ...

Anticipazioni UPAS ottobre : Marina vicina a Fabrizio - Roberto la mette in guardia : Le trame di Un posto al sole relative al vero colpevole dell'omicidio Rosato, e a tutte le conseguenze del caso, stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso negli ultimi giorni, riservando una sorpresa dopo l'altra. Fin dall'inizio, infatti, era apparso chiaro che Fabrizio e Sebastiano fossero in qualche modo coinvolti nel delitto e che Arturo fosse estraneo ai fatti. Ma il flashback del nuovo 'amico' di Marina ha tolto ogni dubbio, ...

UPAS spoiler dal 23 al 27 settembre : Marina e Fabrizio si avvicineranno sempre di più : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea "Un posto al sole". Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 settembre, saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la scelta di Fabrizio di andare contro la sua famiglia per amore di Marina. Non mancherà però l'attenzione anche sugli altri protagonisti. Tra Alex e Vittorio la situazione si farà difficile quando ...

UPAS spoiler 16-20 settembre : le decisioni di Fabrizio Rosato coinvolgono anche Marina : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 settembre si assisterà a diversi colpi di scena, a partire dalla crescente vicinanza tra Marina e Rosato a causa dei problemi giudiziari di Arturo. Questi, però, ad un certo punto prenderà una decisione volta a liberare la figlia da tutte le preoccupazioni che le ha procurato. anche Alex sarà nuovamente ...

Anticipazioni UPAS al 12 settembre : Marina lotta per riportare in libertà Arturo : La puntata di Un posto al sole di ieri 4 settembre ha suscitato grandi emozioni tra i telespettatori, che hanno faticato a trattenere le lacrime davanti alla decisione di Arturo di costituirsi. Il suo è stato un gesto d'amore, mosso dalla consapevolezza dei ricatti di Alberto Palladini ai danni di Marina. Sarà questa l'uscita dell'uomo che con la sua dolcezza ha subito conquistato l'affetto del pubblico della soap partenopea? Per sapere qualcosa ...

UPAS - puntate al 30 agosto : Marina rischia di aggravare la situazione di Arturo : Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Un posto al sole, che ritornerà in onda dopo la pausa estiva. Dalla settimana entrante, lunedì 26 agosto 2019, sono in arrivo nuovi episodi della soap napoletana, nel quale si presumono molteplici colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al processo definitivo di Manlio mentre Renato sarà sempre più vicino ad Adele. Un posto al sole, le trame della settimana 26-30 ...

UPAS - trame 26-27 agosto : Marina vuole ottenere in fretta la riabilitazione del padre : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5316 trasmesso sul piccolo schermo lunedì 26 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Marina. La signora Giordano sarà delusa dall'operatore dell'avvocato Leone e chiederà ad Aldo (Luca Capuano) di velocizzare i tempi con l'intento di ...