Un secondo film di Breaking Bad dopo El Camino? Aaron Paul pronto a lavorare ancora con

(Di domenica 13 ottobre 2019) Jesse Pinkman è tornato protagonista per ildiBad. E se Elfosse solo l'inizio della sua nuova vita? Il lungometraggio, ideato e scritto da Vince Gilligan - già autore della pluripremiata serie - ha debuttato venerdì sulla piattaforma Netflix, e i fan hanno finalmente scoperto cos'è accaduto al personaggio interpretato dal'ultimo episodio. Libero finalmente dalla sua prigionia e dalle manipolazioni di Walter White, Jesse è in fuga verso la libertà. Per farlo, dovrà lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare da zero. Anni fa, Gilligan aveva detto di aver chiuso con la serie, eppure è tornato segretamente asuldiBad. Mai dire mai: rivedremo Jesse in futuro? A People,ha dichiarato: Non ne ho idea. Pensavo di aver detto addio a questo ragazzo anni fa. Leggere il copione è stato un così bel ritorno. ...

