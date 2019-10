Un arresto cardiaco ha stroncato Manuel Frattini ad appena 54 anni

arresto cardiaco : presentata un’innovativa tecnologia “salvavita” progettata da Eurosets : Esperti da tutto il mondo si sono riuniti per il Congresso Europeo di Cardiochirurgia (EACTS), tenutosi dal 3 al 5 ottobre a Lisbona: è in questa occasione che GVM Care & Research ha presentato Ecmolife, un innovativo dispositivo portatile cardio-polmonare, il primo prodotto da un’azienda italiana, ideato da Eurosets, azienda con sede a Medolla (MO), specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi ...

arresto cardiaco in campo : calciatore di soli 29 anni si accascia a terra e muore : Un 29enne di origini siciliane, ma residente a Rimini, è morto a seguito di un Arresto cardiaco sopraggiunto mentre stava giocando a calcetto a Lido di Camaiore (Lucca). Ad intervenire sul posto il 118 che ne ha poi dato notizia. Gli amici l’hanno visto accasciarsi e hanno subito capito che qualcosa non andava. Il ragazzo non rispondeva più a nessuna sollecitazione. A quel punto è stato avvertito il personale del centro sportivo. Mentre lo staff ...

Arezzo - va in arresto cardiaco al funerale : la salva l’autista del carro funebre : Alessandro Tanganelli, autista soccorritore della Misericordia di Castiglion Fiorentino in quel momento in servizio come conducente dell’auto funebre durante un funerale ad Arezzo, ha visto che un’anziana donna stava male e si è reso conto che non c’era tempo da perdere. In attesa dell'arrivo del 118 le ha praticato le manovre salvavita.Continua a leggere

Colto da arresto cardiaco improvviso : così i familiari (al telefono) lo hanno salvato : Un uomo di 57 anni è stato salvato dai familiari guidati telefonicamente dal 118. E' successo a Bucine, in provincia di...

Uruguay - lutto nel calcio : muore giocatore 17enne del Boston River per arresto cardiaco : Arriva un'altra tragica notizia che riguarda il calcio: dopo le recenti morti di Ricksen (a 43 anni per SLA) e di Maynard (ucciso in una sparatoria ad Amsterdam), arriva un altro decesso, questa volta parliamo di un giovane 17enne che giocava in Uruguay, nel Boston River. Si chiamava Agustin Martinez ed ha subito un arresto cardiaco in una partita contro il Cerro, valida per la seconda gara del Torneo Clausura di Tercera División. Il giocatore ...

Taranto - arresto cardiaco a scuola per un 17enne. Il prof che l’ha salvato : “Ho sempre sperato” : Mauro Alessano, il professore di educazioni fisica dell'istituto Iiss Pacinotti di Taranto, che è diventato un eroe dopo aver salvato, insieme ad altri colleghi, un alunno di 17 anni colpito da un arresto cardiaco: "Il ragazzo adesso sta bene. Quando ti trovi in queste situazioni, se hai un minimo di competenza, non puoi fare altro che dare una mano. Ho sperato che arrivasse quanto prima il 118. Ma sono sentivo che l'avrebbe fatta".Continua a ...

Prof di ginnastica salva uno studente in arresto cardiaco : Tiziana Paolocci Il 17enne si sente male a scuola Vivo dopo 9 minuti di massaggio Ha lasciato tutti senza parole. Che fosse amato a scuola non c'era dubbio, ma che fosse così tenace da continuare a tenere aggrappato alla vita uno studente, per nove lunghissimi minuti senza lasciarlo andare, ha commosso tutti. Ieri il Professore di scienze motorie Mauro Alessano dell'istituto Iiss Pacinotti di Taranto ha salvato un ragazzo di ...

Taranto : studente in arresto cardiaco a scuola - il professore gli salva la vita : Uno studente di 17 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era a scuola, durante l'ora di educazione fisica. L'insegnante ha eseguito il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi e gli ha salvato la vita. È successo a Taranto, presso l'Istituto Iiss Pacinotti. Ragazzo colto da un arresto cardiaco: assistito dal professore non ha subìto esiti neurologici Intorno a mezzogiorno della giornata di oggi, 26 settembre, la classe dell'Istituto ...

Taranto - professore di ginnastica salva la vita a un 17enne in arresto cardiaco : È stato salvato dalla prontezza e dalla lucidità del suo insegnante di scienze motorie, che non appena lo ha visto sentirsi male è intervenuto e ha fatto in modo che non morisse. È accaduto in queste ore, a mezzogiorno, in una scuola di Taranto. All'istituto Iiss Pacinotti, la classe stava iniziando la sua ora di educazione fisica, con una lenta corsa di riscaldamento, quando all'improvviso un alunno di 17 anni si è accasciato a terra, senza ...

Taranto : studente 17enne ha arresto cardiaco a scuola - salvato da prof : Un insegnante di scienze motorie ha salvato uno studente di 17 anni, che ha avuto un arresto cardiaco a scuola durante l’ora di ginnastica. È successo all'Istituto Iiss Pacinotti di Taranto. L’arresto cardiaco del 17enne e l’intervento del prof Intorno a mezzogiorno, il ragazzo si stava riscaldando con i compagni quando, durante la corsa, è caduto a terra. Il professore Mauro Alessano si è subito avvicinato per capire cosa stava succedendo: si è ...

Taranto - 17enne ha un arresto cardiaco a scuola : salvato dal professore di ginnastica : Stava svolgendo con i compagni di classe la classica corsa di riscaldamento durante la sua ora di educazione fisica, quando uno studente 17enne dell’Istituto Iiss Pacinotti di Taranto è improvvisamente caduto a terra. Un arresto cardiaco. Il ragazzo è stato salvato dall’intervento del professore di scienze motorie, Mauro Alessano, che ha subito iniziato il massaggio cardiaco, proseguito poi per nove minuti, fino all’arrivo del ...

Taranto - 17enne ha un arresto cardiaco a scuola durante educazione fisica : salvato dal prof di ginnastica : E' successo nell'istituto Pacinotti di Taranto. L'insegnante ha eseguito per 9 minuti il massaggio cardiaco in attesa del 118, che poi ha defibrillato e stabilizzato il ragazzo. Per lui nessuna conseguenza neurologica

Taranto - 17enne ha un arresto cardiaco a scuola : lo salva il professore di ginnastica : Il ragazzo ha avuto un attacco a mezzogiorno nell'istituto Pacinotti di Taranto: l'insegnante ha eseguito per 9 minuti il massaggio cardiaco in attesa del 118, che poi ha defibrillato e stabilizzato il ragazzo. Per lui nessuna conseguenza neurologica

Morta Jessica Jaymes - la pornostar è stata trovata senza vita : stroncata da un arresto cardiaco a 43 anni : La pornostar Jessica Jaymes è stata trovata Morta nella sua casa in California. a dare la notizia è il sito Tmz, secondo cui è stata un’amica a scoprirla priva di sensi e dare l’allarme, chiamando subito i soccorsi ma per la donna, 43 anni, non c’era ormai più nulla da fare ed è stato dichiarato il suo decesso prima di essere trasportata in ospedale. Dai primi accertamenti dei medici è emerso che Jessica Jaymes – nome ...