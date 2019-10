UFC Tampa – Niko Price firma il ko della serata | up kick da terra | il colpo con il

UFC Tampa – Marvin Vettori domina Andrew Sanchez : ‘The Italian Dream’ trionfa per decisione unanime : Marvin Vettori trionfa nel match di UFC Tampa contro Andrew Sanchez: ‘The Italian Dream’ domina 3 round e vince per decisione unanime Se ce ne fosse ancora bisogno di ricordarlo, Marvin Vettori ha dato prova ancora una volta di essere la punta di diamante delle MMA Italiane nel mondo. Il fighter di Mezzocorona ha raccolto un importante successo ad UFC Tampa, dominando la sfida contro Andrew Sanchez. Il match, in programma il ...