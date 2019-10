Tuttosport | il Napoli si inserisce nella corsa per Tonali con Juve e Inter

Tuttosport : Napoli-Nazionale - patto per Insigne : L’Italia è sicuramente un’occasione da non perdere per Loren<o Insigne che si trova a gestire un momento non proprio favorevole al Napoli. Mancini ha detto che Lorenzo è fondamentale per la Nazionale e proprio per questo sarà titolare questa sera contro la Grecia, come scrive Tuttosport. La soddisfazione di giocare titolare, indossando la maglia numero 10, nella presenza numero 33 con la Nazionale maggiore, così come un’occasione ...

Tuttosport : il Napoli offre a Mertens un biennale da 4 milioni e ruolo da dirigente nel Bari : Il Napoli non trova la quadra per il rinnovo di Mertens. La società vorrebbe rinnovare il contratto ma considerando l’età del calciatore, dal canto suo Mertens, seppur innamorato di Napoli e dei colori azzurri, non si ritiene in fase discendente e non pensa di essere al termine della carriera. Proprio per questo, secondo quanto scrive Tuttosport, non sarebbe disposto ad accettare le condizioni del Napoli e si guarda intorno Napoli, rinnovo ...

Tuttosport : Mertens e Callejon pronti a dire addio al Napoli : Sono i rinnovi a tenere banco in queste giornate di fermo del campionato per gli impegni delle Nazionali. In casa Napoli si parla soprattutto di quelli di Mertens e Callejon che sono in scadenza. E proprio su di loro arriva una triste notizia da Tuttosport Rinnovi Callejon e Mertens sembra ormai certo che Mertens e Callejon, entrambi con il contratto a scadenza 2020, finiranno la loro esperienza nel Napoli dopo 7 anni di fila, perché il rinnovo ...

Tuttosport : “Napoli - è allarme in difesa : contro il Brescia uomini contati…” : Maksimovic Ko e Koulibaly squalificato difesa Napoli in allarme Ultime calcio Napoli – Problemi in difesa per il Napoli di Ancelotti, contro il Brescia il tecnico potrà contare su Manolas e Luperto. L’edizione odierna di Tuttosport punta lo sguardo sulla linea difensiva del Napoli. Nella gara di ieri sera contro il Cagliari, si è infortunato Maksimovic e Koulibaly è stato espulso, quindi per il match contro il Brescia si ...

Tuttosport – Napoli - rientro last minute sarà titolare con Samp e Liverpool. Elmas recuperato… : Le ultime di formazione verso Napoli-Sampdoria Tuttosport da spazio alle ultime di formazione di Carlo Ancelotti per Napoli-Sampdoria: “Sta bene invece Elmas: il colpo alla caviglia subito domenica in allenamento ha creato più allarmismo del dovuto. Il macedone è stato riconfermato in campo dal ct Angelovski già nella gara di ieri sera in Lettonia. Rientrati alla base Meret, Manolas e Fabian Ruiz, oggi toccherà a tutti gli altri che ...

Napoli-Sampdoria : Tuttosport prevede pienone al San Paolo : Il Napoli e il San Paolo si ritrovano sabato contro la Sampdoria dopo circa 3 mesi e mezzo. Come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport il 19 maggio finì 4-1 con l’Inter. Ora l’impianto si è fatto il vestito nuovo in occasione delle Universiadi ed è pronto a mostrarlo a tutti i tifosi. Adesso però la domanda è in quanti saranno presenti sugli spalti per l’esordio in casa del Napoli? La campagna abbonamenti sta deludendo ...

Tuttosport : il Napoli vuole rinnovare in anticipo il contratto con Fabian Ruiz : L’edizione odierna di Tuttosport rivela che il Napoli si sarebbe già mosso per rinnovare il contratto a Fabian Ruiz nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2023. Il club di De Laurentiis infatti non vuole correre il rischio di perdere un gioiello come Fabian ed ha pronto un adeguamento di stipendio per lui che passerebbe dagli attuali 2.5 milioni a stagione a 3.5 annui. «I miei agenti (la You First) sta parlando con il Napoli e ...

Tuttosport : Juve-Napoli ha mostrato un calcio europeo - in cui le partite non finiscono mai : Matteo Marani su Tuttosport ha raccontato come è emerso da questa prima sfida tra Juve e Napoli. Una sfida arrivata secondo alcuni troppo presto e che avrebbe dovuto mettere in evidenza dei ritardi di preparazione dei bianconeri e invece ha mostrato un grande Higuain tornato a brillare, come sempre quando fa coppia con Sarri In una partita molto pazza, con un primo tempo dominato dalla Juve e un secondo comandato dal Napoli, si sono viste cose ...

Tuttosport su James Rodriguez : Napoli può attendere - un dettaglio facilita una chiusura lampo della trattativa : Tuttosport su James Rodriguez e quel dettaglio su cui il Napoli può contare e quindi attendere fino all’ultimo giorno di mercato Tuttosport su James Rodriguez: Napoli può attendere, un dettaglio facilita un’ eventuale chiusura lampo della trattativa. Questo perché tutti i dettagli sino già definiti da tempo e, soprattutto, perché si tratterebbe di un prestito secco, senza esborsi di denaro dilazionati attraverso operazioni ...

Tuttosport : contro Ronaldo il Napoli schiererà Hysaj o Maksimovic (e non Di Lorenzo) : Nonostante lo scorso anno Per TuttoSport sabato, contro la Juventus, il Napoli non schiererà il nuovo acquisto Di Lorenzo ma si affiderà alla vecchia guardia di Hysaj. Nonostante il giovane difensore sia stato uno di quelli che, all’esordio contro la Fiorentina, ha tenuto meglio in difesa. Il motivo? “Giocare allo Stadium contro Cristiano Ronaldo potrebbe essere un’esperienza un po’ “forte” per un ragazzo che fino allo scorso anno ...

Tuttosport : Il Napoli non vuole cedere Verdi prima della partita contro la Juve : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Torino di Cairo continua a inseguire Verdi. Il club è intenzionato a rafforzare il reparto offensivo e l’attaccante del Napoli si inquadrerebbe bene negli schemi di Mazzarri. La trattativa, però, sulla quale si era già raggiunto un accordo, si è arenata. “Il Napoli non vuole cederlo prima della prossima partita di campionato, sabato con la Juve”. Il quotidiano aggiunge che Verdi ha anche ...

Tuttosport : Campana soluzione ancora aperta per il Napoli : Il Napoli il suo mercato l’ha fatto e anche se i tifosi sembrano non essersene accorti, anche Acelotti ha promosso a pieni voti gli acquisti di De Laurentiis. Poi è vero che una punta aiuterebbe a finalizzare meglio la mole di gioco prodotta, ma fino ad oggi ogni tentativo è stato vano. Resta però nel cilindro di Giuntoli Leonardo Campana, giovane ma di grandi promesse, che potrebbe concretizzarsi secondo Tuttosport: Il ds Giuntoli ha ...

Tuttosport : Napoli-Icardi - intesa sui diritti d’immagine - saranno condivisi : Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Napoli non ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del ...

Tuttosport : Il Napoli valuta troppo alta la richiesta per Campana : Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, neanche Campana dovrebbe arrivare al Napoli. Il quotidiano sportivo sottolinea che il club azzurro avrebbe reputato troppo alta la richiesta del Barcellona SC Il Napoli ha fatto un sondaggio per il ragazzo, centravanti di 1 metro e 87 che ha ben figurato ai mondiali under 20. Costa 5 milioni di euro più un 25% sulla futura rivendita. Ritenuti troppi, per ora, dal Napoli. Sarebbero tutte ferme ...