Tunisia | il nuovo presidente è Saïed | il “Robocop” anti corruzione ha battuto il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Berlusconi contro Robocop. Ha vinto il secondo. Non è un meme ironico sull’ex premier e neanche il titolo di un documentario pop sulla Seconda Repubblica. Era invece la sfida per la Presidenza della Repubblica tunisina. Nabil Karoui, il Berlusconi d’Arabia come qualcuno l’ha definito, doveva recuperare il terreno nei confronti dello sfidante che non t’aspetti, Kaïs, il Robespierre senza ghigliottina. Non c’è riuscito:è il. Non ci sono ancora dati ufficiali ma gli exit poll sono netti: il neoavrebbe ottenuto il 72.5% delle preferenze contro il 27.5% del rivale. Finisce così un’inattesa quanto curiosa campagna elettorale. Con due contendenti molto diversi ma anche – per certi versi – simili. Karoui è un guascone illuminato,invece un infaticabile camminatore ligio al dovere e alla forma, dotato ...

