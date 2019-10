Triathlon | Campionato italiano distanza olimpica Cervia 2019 | nella staffetta mista si

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) A, sede deldisu, oggi si è svolta la, valida per la terza tappa del circuito dedicato, che si concluderà domenica 27 ottobre a Bari. La vittoria oggi è andata al Minerva Roma, che ha battuto ilTeam Riccione, mentre è arrivato più staccato il The Hurricane. Vittoria del Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Nicola Azzano) in 01:11:55, che batte per 5″ ilTeam Riccione (Alessia Righetti, Nicolò Strada, Asia Mercatelli e Alessio Crociani), secondo in 01:12:00, infine è terzo a 39″ il The Hurricane (Elisa Marcon, Federico Zamò, Sharon Spimi e Nicolò Ragazzo), con il tempo di 01:12:34.(podio) 1 A.S.MINERVA ROMA 1:11:55 2 TTR 1:12:00 3 THE HURRICANE S.S.D. 1:12:34 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

runsail : Finale di stagione del campionato regionale Campano di #triathlon nella baia di Trentova presso Paestum, sabato… - Smile38445784 : RT @brarosmi: #Triathlon qualificazioni campionato nazionale giovanile. Nella meravigliosa cornice del lago di #Como #Comolake. ????? ??… -