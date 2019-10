Torino | il corteo contro l’invasione turca della Siria | “Basta rapporti commerciali con

Scontri al corteo degli anarchici - guerriglia a Torino : raffica di arresti in tutta Italia : L'operazione nella notte ha coinvolto varie città. Lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento. Sono i reati contestati nelle misure cautelari che la Digos di Torino sta eseguendo con una vasta operazione contro attivisti anarchici per gli episodi di violenza verificatisi lo scorso 9 febbraio scorso in città a seguito dello sgombero del centro sociale Asilo.Continua a leggere