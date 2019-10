Tonali | anche il Napoli sul talentuoso centrocampista del Brescia

Inter-Juve : è duello anche sul mercato per Chiesa e Tonali - oltre al caso Icardi : Questa sera a San Siro si sfidano Inter e Juventus, club animati da un’accesa rivalità che affonda le radici nella storia del calcio italiano. Ultimamente l’inimicizia si è ulteriormente acuita per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte all’Inter. I due ex bianconeri hanno lanciato una sfida alla Vecchia Signora non solo in campo, ma anche sul mercato. Le due società, in estate hanno lottato diverse settimane per accaparrarsi Lukaku (il ...