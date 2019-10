Superbike | Risultato Superpole Race GP Argentina 2019 | Rea vince in solitaria | Bautista

Superbike - Risultato Superpole GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista è il più veloce e supera van der Mark e Rea : Alvaro Bautista (Ducati) inizia nel migliore dei modi il suo fine settimana sudamericano e conquista la Superpole del Gran Premio di Argentina 2019 di Superbike. Sul circuito San Juan Villicum, reso sempre complicato da una notevole patina di sporco (e con tribune desolatamente vuote), il pilota spagnolo ha concluso i 25 minuti di sessione con il tempo di 1:40.771 facendo segnare il suo crono in avvio di turno, prima di una serie di giri nei ...

Superbike - GP Argentina 2019 : risultato prove libere 2. Alvaro Bautista precede Rea - Rinaldi ottimo terzo : Alvaro Bautista ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina 2019, penultima tappa del Mondiale Superbike che si corre sulla pista di San Juan Villicum. Lo spagnolo ha stampato un rilevante 1:43.614 ed è riuscito a primeggiare anche nella sessione pomeridiana proprio come aveva fatto nel turno che aveva aperto il lungo weekend sudamericano. Il centauro della Ducati sembra essere l’uomo da battere ma il ...

Superbike - Risultato FP1 GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista il più rapido davanti a Jonathan Rea - 3° un ottimo Rinaldi : Alvaro Bautista rompe il ghiaccio nel migliore dei modi con la pista di San Juan Villicum ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, dodicesima e penultima tappa stagionale del Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati Aruba, alla prima esperienza sul tracciato sudamericano in carriera, ha trovato un buon ritmo fin dalle prime battute per poi ottenere il miglior tempo in assoluto del ...

Superbike - Risultato gara-2 GP Francia 2019 : Rea conquista la corsa e il Mondiale! Entrambe le Yamaha sul podio - incidente tra Razgatlioglu e Bautista : Jonathan Rea vince gara-2 del GP di Francia 2019 e si proclama Campione del Mondo di Superbike per la quinta volta consecutiva! L’alfiere della Kawasaki ha dimostrato per l’ennesima volta di essere il più forte in assoluto, dominatore indiscusso della storia recente di questa categoria. Con lui sul podio salgono le due Yamaha dell’olandese Michael van der Mark e del britannico Alex Lowes, complice l’incidente ad inizio ...

Superbike - Risultato superpole race GP Francia 2019 : Razgatlioglu concede il bis - Rea 2° guadagna punti su Bautista 5° : E’ il turco Toprak Razgatlioglu a trionfare nella superpole race del GP di Francia, terzultimo round del Mondiale 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, dopo aver vinto la sua prima gara nel campionato iridato, ha concesso il bis in questa prova che varrà anche come griglia di partenza per gara-2 (ore 14.00), ovvero i primi nove andranno a comporre la top-9 della manche pomeridiana. Una prestazione estremamente convincente ...

Superbike - Risultato gara-1 GP Francia 2019 : prima vittoria in carriera per Razgatioglu! Il turco si impone su Rea - quinto Bautista : Arrivata quest’oggi la prima vittoria della vita in Superbike per Toprak Razgatioglu: il turco si è reso autore di un’impresa non da poco, partendo dalla 16ma posizione in griglia e battendo il pluricampione del Mondo Jonathan Rea all’ultimo giro. Un attestato di forza del giovane pilota della Kawasaki clienti che si è distinto in tutta la stagione battagliando molteplici volte per il podio, tanto da meritarsi la convocazione ...

Superbike - Risultato superpole GP Francia 2019 : Rea all’ultimo respiro sul bagnato - Bautista 14° : Jonathan Rea è un siluro sull’acqua a Magny-Cours (Francia), sede del terzultimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Il leader della classifica mondiale si conferma padrone di questo campionato, volando anche in condizioni di pista molto complicate. Sotto una pioggia battente, che ha costretto gli organizzatori a ritardare l’avvio della superpole (30′ di ritardo per pulire la pista in uscita dalla curva-13), Rea ha ottenuto ...

Superbike - Risultato FP2 GP Francia 2019 : la pioggia domina a Magny-Cours - ma Jonathan Rea fa comunque il vuoto : Tempo da lupi a Magny-Cours, ma lo spartito non cambia. Nonostante la pioggia, vento forte, tracciato allagato e temperature tipicamente autunnali, è sempre Jonathan Rea (Kawasaki) a fare il bello ed il cattivo tempo (modo di dire calzante per quanto visto oggi) nel Mondiale Superbike.2019. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia ha visto il campione del mondo fare il vuoto con il tempo finale di 1.51.852 in un turno nel ...

Superbike - Risultato FP1 GP Francia 2019 : van der Mark il migliore su pista umida - Rea 7° e Bautista 13° con cadute : Va in archivio il primo turno di prove libere del GP di Francia 2019 del Mondiale di Superbike, terzultimo round iridato. Sulla pista di Magny-Cours un turno decisamente particolare, viste le condizioni di asfalto umido che hanno caratterizzato l’intera sessione. FP1 che hanno preso il via con ritardo per consentire ai commissari di ripulire la pista dopo che nel corso della Supersport 300 un po’ di sporco sul tracciato ...

Superbike - risultato gara-2 GP Portogallo 2019 : Bautista interrompe il digiuno di tre mesi e torna al successo davanti a Rea : Si interrompe il periodo nero di Alvaro Bautista, che si impone d’autorità in gara-2 del GP del Portogallo 2019 di Superbike, sfruttando finalmente al meglio la potenza in rettilineo del suo motore Ducati e conquistando la quindicesima vittoria in stagione, la prima da Jerez, tre mesi fa. Lo spagnolo supera il dolore alla spalla e riesce a spuntarla in un duello con il rivale Jonathan Rea, che si è riacceso inaspettatamente ...

Superbike - Risultato Superpole race GP Portogallo 2019 : Jonathan Rea vince ancora - Bautista secondo in rimonta : Considerare Jonathan Rea il “Re” dell’Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente conosciuto come Circuito de Portimão (Portogallo), non è certo fare uno sgarbo a qualcuno. Il nord-irlandese ha centrato il bersaglio grosso anche nella Superpole race del quartultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Superbike, dopo essersi imposto in gara-1. Per lui si tratta del successo n.9 su questo tracciato in carriera e del 16° ...

Superbike - GP Portogallo 2019 : risultato superpole. Jonathan Rea in pole position davanti a Sykes - Bautista 6° : Johathan Rea ha conquistato la pole position del GP del Portogallo 2019, decima tappa del Mondiale Superbike che si disputa a Portimao. Il britannico ha piazzato la zampata proprio nel finale con la gomma più morbida e ha stampato un rilevante 1:40.372 che gli ha permesso di imporsi nella Superpole e di conquistare la partenza al palo per la gara-1 che andrà in scena oggi pomeriggio. L’alfiere della Kawasaki, Campione del Mondo in carica e ...