Superbike | risultato gara-2 GP Argentina 2019 | Rea è implacabile | Davies e Razgatlioglu a

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ottantacinquesimo successo inper il nordirlandese Joanthan Rea, che si porta a casa anche-2 del GP didopo aver già trionfato nella superpole race. Il podio del pomeriggio alla fine è lo stesso della mattina con il cambio di pilota in sella alla Ducati, infatti è il britannico Chaza conquistare il secondo posto a 5″1 dal leader; terzo ancora una volta, anche se molto lontano (a 14″) il turco Toprak, autore di unasolidissima e senza errori. Alvaro Bautista aveva iniziato alla grande, approfittando anche di un errore di Rea che gli aveva permesso di salire in testa nella prima fase della corsa, poi la sua gomma posteriore è crollata in modo repentino e per lo spagnolo il sogno si è trasformato in un calvario, chiuso in quinta posizione a 17″7, dietro anche all’olandese della Yamaha Michael van der Mark. Dopo ...

zazoomblog : Superbike Risultato Superpole Race GP Argentina 2019: Rea vince in solitaria Bautista in seconda posizione -… - OA_Sport : Superbike, Risultato Superpole Race GP Argentina 2019: Rea vince in solitaria, Bautista in seconda posizione - zazoomblog : Superbike Risultato Superpole GP Argentina 2019: Alvaro Bautista è il più veloce e supera van der Mark e Rea -… -