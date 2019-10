Superbike | Classifica Mondiale 2019 | la graduatoria dopo il GP d’Argentina Jonathan Rea

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria dopo il GP Portogallo 2019. Alvaro Bautista torna a vincere ma Rea è vicino al titolo : dopo nove gare di digiuno, Alvaro Bautista è tornato a vincere imponendosi in gara-2 del Gran Premio del Portogallo 2019 al termine di un bellissimo duello con Jonathan Rea. Il nord irlandese della Kawasaki, nonostante il secondo posto della seconda manche, si è avvicinato notevolmente al quinto titolo iridato consecutivo grazie ai due successi raccolti in gara-1 e in Superpole Race a Portimao. Jonathan Rea vanta 91 punti di vantaggio in ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea sempre più vicino all’iride - Bautista a -96 : Il nord-irlandese Jonathan Rea è sempre più vicino al 5° titolo Mondiale consecutivo nel campionato 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, a segno nella superpole race e in gara-1 nel quartultimo round in Portogallo, ha confermato la propria superiorità, portando il vantaggio sul ducatista Alvaro Bautista a 96 punti. Di seguito la Classifica aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Jonathan REA 470 KAWASAKI ALVARO Bautista ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea sempre più vicino all’iride - Bautista a -93 dopo gara-1 in Portogallo : Il nord-irlandese Jonathan Rea è sempre più vicino al 5° titolo Mondiale consecutivo nel campionato 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, a segno in gara-1 nel quartultimo round in Portogallo, ha confermato la propria superiorità, portando il vantaggio sul ducatista Alvaro Bautista a 93 punti, con l’iberico quarto nella run lusitana. Di seguito la Classifica aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Jonathan REA 458 ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

