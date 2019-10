Stermina la famiglia “Si è portato apposta la pistola dal lavoro”

Strage di Orta Nova - agente Stermina la famiglia. L’unico figlio superstite : “Sono sconvolto” : Continuano le indagini sulla Strage di Orta Nova, in provincia di Foggia, dove Ciro Curcelli, 53enne agente di polizia penitenziaria, ha prima ucciso la moglie e le due figlie di 18 e 12 anni e poi si è suicidato sparandosi con la sua pistola d'ordinanza. È stato sentito dagli inquirenti il primogenito della coppia, Antonio, unico superstite del delitto, che vive a Ravenna: "Non avrei mai potuto pensare a una cosa del genere".Continua a leggere

Scozia - catturato dopo otto anni il ‘mostro di Nantes’ : avrebbe Sterminato la famiglia : È riuscito a svanire nel nulla per otto anni, dopo aver sterminato la famiglia; ma nelle scorse ore la lunga latitanza del “mostro di Nantes” è terminata, con l’arresto all’aeroporto di Glasgow, in Scozia. La vicenda di Xavier Dupont de Ligonnès, 50 anni, in Francia ha ispirato libri, documentari, programmi in tv e perfino un film. Per anni nessuno era riuscito ad avere sue notizie, tanto che erano circolate le ipotesi più inverosimili sulla sua ...

Folle di gelosia Stermina la famiglia della ex : nella villetta in Tirolo uccise cinque persone : L’assassino è un 25enne. Tra le vittime, oltre alla ragazza, i genitori di lei, un fratello e il suo nuovo fidanzato. Il sindaco della famosa località sciistica: “Kitzbuhel è sotto shock”

Austria - uccide ex e le Stermina famiglia. Killer confessa - morte cinque persone : Si e' presentato alle prime luci del giorno al comando distrettuale di Polizia, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto, "ho appena ucciso cinque persone". Un giovane Austriaco di 25 anni con precedenti penali minori che risalgono al passato, ha confessato la strage per gelosia compiuta nella notte in una villetta el quartiere residenziale di Vordergrub, alle porte di Kitzbuehel, famosa stazione sciistica Austriaca del Tirolo frequentata da ...

Kitzbuehel. Adolescente Stermina famiglia di 5 persone : Omicidio plurimo nella notte a Kitzbuehel. Sotto choc la nota stazione sciistica del Tirolo in Austria. I media austriaci riferiscono

Strage in casa in Alabama - 14enne Stermina la famiglia. E’ polemica sulle armi da fuoco : Li ha uccisi con grande freddezza, uno per uno, inseguendoli di stanza in stanza, sterminando l'intera famiglia. Una Strage che sconvolge l'America, anche perche' a premere il grilletto di una pistola calibro 9, regolarmente detenuta nell'abitazione, e' stato un ragazzino di 14 anni. Teatro della carneficina il villaggio rurale di Elkmont, nel nord dell'Alabama, al confine con il Tennessee, non piu' di 500 anime. La sera di lunedi' al numero di ...