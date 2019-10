Spoiler La strada di casa 2 | 22 ottobre | Mauro trovato senza vita | Fausto nei guai

La strada di casa - Spoiler 2x05 : la moglie di Fausto potrebbe aver ucciso Mauro : La quinta puntata della seconda stagione de 'La strada di casa' andrà in onda martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1, perché martedì 15 ottobre lascerà spazio alla messa in onda della partita della nazionale di calcio italiana in un match valevole per la qualificazione ai prossimo Europei 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, nel penultimo appuntamento della serie televisiva ci saranno tantissimi colpi di scena, e si arriverà al punto di ...

Spoiler La strada di casa 2 - quinta puntata il 22 ottobre : Mauro muore - si indaga su Viola : La strada di casa 2 il prossimo martedì 15 ottobre lascerà spazio alle Qualificazioni Euro 2020 della nazionale italiana. La quinta puntata, quindi, andrà in onda il martedì successivo, 22 ottobre. Mauro muore e Fausto sarà il primo sospettato del delitto, ma verrà scagionato dalla scientifica. La polizia indagherà su Viola: la ragazza, insieme a sua sorella Milena nasconderà un segreto. Trama della quinta puntata de La strada di casa 2: si ...

Spoiler 4^ puntata La Strada di Casa : Fausto ed Ernesto vanno a Praga : Prosegue con ottimi risultati la seconda stagione della fiction La Strada di Casa 2, in onda su Rai 1, con protagonista Alessio Boni, nei panni di Fausto Morra e Lucrezia Lante della Rovere in quelli della moglie Gloria. In questa nuova stagione della serie, tutto ruota attorno alla vicenda di Irene, fidanzata di Lorenzo, scomparsa misteriosamente il giorno delle nozze. Mentre Fausto, Lorenzo ed Ernesto Baldoni (Sergio Rubini) sono impegnati ...

La Strada di casa 2 - Spoiler 4° episodio : Valerio sospettato dell'incidente di Milena : Torna l'appuntamento con le notizie su La Strada di casa 2, la fiction a metà Strada tra il giallo e il dramma famigliare, con protagonista Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Gli spoiler del quarto episodio trasmesso martedì 8 ottobre alle ore 21.20 su Rai 1, annunciano tanti colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Milena Morra finirà in ospedale. La figlia di Fausto e Gloria verrà investita dall'automobile dell'azienda dopo essere ...

Spoiler La strada di casa - 3^ puntata dell'1 ottobre : Irene si è tolta la vita : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la fiction La strada di casa, giunta alla sua seconda stagione di messa in onda. Tra i protagonisti vi è l'affascinante Alessio Boni, il quale anche quest'anno sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia. Gli ascolti stanno premiando questa seconda serie della fiction che al debutto ha attirato l'attenzione di oltre 4.4 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare il ...

La strada di casa 2 - Spoiler : cosa nasconde Concetta? Parla l’attrice : Anticipazioni La strada di casa 2, Roberta Caronia: “Concetta nasconde una grande umanità” La strada di casa 2 è andato in onda settimana scorsa e ha vinto la serata con quasi 4 milioni di telespettatori (in forte calo rispetto alla prima stagione, ndr), ma cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate? E, in particolare, di Concetta, il personaggio interpretato da Roberta Caronia? È proprio quest’ultima, in ...

La strada di casa 2 - Spoiler seconda puntata : Lorenzo viene scarcerato grazie a Viola : La strada di casa 2, andrà avanti con la seconda puntata martedì 24 settembre su Rai1 a partire dalle ore 21.25. Le vicende della famiglia Morra si faranno sempre più complicate dopo l'arresto di Lorenzo a causa della sparizione della sua futura moglie Irene. Nella seconda puntata de 'La strada di casa' la famiglia Morra si troverà ad affrontare una grave crisi Nella seconda puntata, i Morra saranno sconvolti in seguito all'arresto di Lorenzo, ...