Spettatori Napoli Verona | al San Paolo attesi in 40 mila 

La media Spettatori del Napoli sale a quota 34.619 : La media spettatori del Napoli sale a quota 34.619. Il Napoli sorpassa la Lazio e si piazza al sesto posto in classifica tra i club di Serie A. La distanza dalla Roma, a 35.006 spettatori e dalla Fiorentina, a 35.858, è davvero ridotta. A far registrare l’aumento è il numero di presenti al San Paolo, ieri, contro il Brescia: 45.770. A guardare la classifica risulta che primo è il Milan con 63.566 spettatori, seguito dall’Inter a ...

Napoli-Brescia - oltre 45mila gli Spettatori al San Paolo : Un San Paolo quasi gremito quello che ha salutato, oggi, la vittoria del Napoli sul Brescia. I presenti allo stadio sono stati 45.770. L’incasso totale della giornata ammonta a 839.169 euro. Il calore del pubblico si è avvertito nettamente soprattutto nel secondo tempo quando è stato evidente che la squadra di Ancelotti fosse in difficoltà. I tifosi presenti hanno incitato i giocatori in campo per strappare di nuovo la vittoria e i tre ...

Napoli-Brescia - attesi addirittura 50.000 Spettatori al San Paolo : Napoli-Brescia, attesi addirittura 50.000 spettatori al San Paolo La sconfitta contro il Cagliari sembra non aver ancora assopito la passione del tifo azzurro, pronto a scatenarsi letteralmente nella prossima sfida casalinga. Nel lunch match di domenica contro il Brescia, come riportato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport“, il Napoli troverà davanti ai propri occhi un San Paolo gremito. Per la prima volta, in quest’inizio di stagione, ...

Napoli-Cagliari - stasera circa 25mila Spettatori al San Paolo (12mila abbonati) : Napoli-Cagliari e Napoli-Brescia. Doppia prevendita questa settimana. Il Napoli gioca due volte. Questa sera contro i sardi. E domenica, alle 12.30, contro la squadra di Balotelli. Domenica, con tanti bambini, lo stadio sarà non diciamo pieno ma comunque dovrebbe essere raggiunta una cifra tra i 35mila e 40mila spettatori paganti. Fin qui gli abbonati sono stati 12mila. Una cifra lontanissima dai 40mila preventivati (con discreto eccesso di ...

Napoli-Liverpool - quasi 5 milioni di Spettatori su Canale 5 : Napoli Liverpool ascolti tv – Ottimo esordio per il Napoli nella fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020. I partenopei hanno conquistato tre punti pesanti tra le mura amiche, contro i Campioni d’Europa in carica del Liverpool. Le reti di Mertens e Llorente – arrivate nel finale – hanno messo il sigillo su un’ottima […] L'articolo Napoli-Liverpool, quasi 5 milioni di spettatori su Canale 5 è stato realizzato da Calcio e ...

Napoli-Liverpool - probabili 50mila Spettatori al San Paolo : C’è grande attesa per la partita di Champions di stasera contro il Liverpool. Lo dimostrano i dati pubblicati dal Corriere dello Sport sulle aspettative di pubblico. Nel San Paolo abbellito per le Universiadi non ci sarà il tutto esaurito ma quasi. Esauriti da giorni i biglietti per l’anello superiore dello stadio. Restano ancora disponibilità nelle curve, nei Distinti inferiori e in Tribuna Nisida. Di certo, scrive il quotidiano sportivo, sono ...