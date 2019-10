Sondaggi politici Ipsos | italiani spaccati su governo I dati

Sondaggi politici - in discesa le forze di maggioranza : calo di consensi per Pd e M5S : Continuano a calare i principali partiti italiani: pur confermandosi rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, perdono consensi sia la Lega, che il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle. Le uniche due forze a guadagnare terreno sono Italia Viva e Fratelli d'Italia. Gli ultimi Sondaggi politici hanno riguardato anche la fiducia nei leader, confermando Matteo Salvini al primo posto, e nel governo Conte bis.Continua a leggere

Sondaggi politici Ghisleri: fiducia governo al 20%, peggio del precedente Sulla base degli ultimi Sondaggi politici elaborati dal suo istituto, la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ospite a Tagadà su La7 ha parlato di fiducia degli elettori nel nuovo governo, rivelando che al momento risulta essere inferiore rispetto a quella nei confronti dell'esecutivo precedente. Ma la Ghisleri si sofferma anche su un curioso

Gli ultimi Sondaggi politici confermano le tendenze delle ultime settimane: nonostante la Lega si riconfermi campione di consensi, il partito di Matteo Salvini perde uno 0,7%, mentre continuano a crescere Italia Viva di Matteo Renzi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Perdono leggermente anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle, pur restando rispettivamente il secondo e il terzo partito dietro al Carroccio.

La formazione del governo Conte bis, sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, ha allontanato la prospettiva elezioni politiche anticipate, ma i Sondaggi restano un parametro interessante per valutare il grado di consenso di ciascuna forza politica. Le ultime rilevazioni, diffuse da Emg Acqua il 10 ottobre, fanno segnare ancora una volta la Lega nettamente al primo posto. La novità è rappresentata dal fatto che al timido rialzo

Secondo l'ultimo Sondaggio effettuato da Emg Acqua, e presentato oggi ad Agorà, il 51% degli intervistati ha "poca" fiducia nel governo giallo rosso o "per nulla". Per il 26% degli intervistati la fiducia è "molta" o "abbastanza". Matteo Salvini è il leader che gode di più fiducia, mentre Conte è al secondo posto.

Sondaggi politici Swg, Greta piace soprattutto alla generazione Z Chi sono i membri della generazione Z? Dopo tanto parlare di millennials ci si è resi conto che questi stavano invecchiando e che stesse emergendo sociologicamente una nuova generazione. Si tratta dei nati dal 1997 in poi, chi ha meno di 22 anni. Sono coloro che sono nati digitali e non hanno neanche memoria di un'epoca senza internet o addirittura senza

Sondaggi politici Elettorali Ottobre 2019 : news situazione Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Italia Viva e Fratelli d’Italia : In questo articolo analizzeremo i dati emersi dai Sondaggi Politici Elettorali effettuati da diverse agenzie di rilevazione relativamente al mese di Ottobre 2019, dandovi tutte le news rispetto alle oscillazioni dei consensi verso i principali partiti del parlamento Italiano (Lega, Movimento 5 Stelle, PD e Fratelli d’Italia). In questo preciso momento della vita politica nazionale, con i delicati lavori di imbastitura della legge di ...

Sondaggi politici Ipsos: carcere per chi evade, favorevole il 65% degli italiani Sono tanti i temi trattati dai Sondaggi politici Ipsos nelle prime tre puntate di Di Martedì andate in onda fino ad oggi. Partiamo dall'opinione che gli italiani hanno del nuovo governo. L'esecutivo giallo rosso sconta la diffidenza di chi vede nell'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle un esperimento contro natura. Ciò si ripercuote anche sulle misure

In questi primi giorni del mese di ottobre sono stati pubblicati diversi Sondaggi politici. Tra i tanti istituti di ricerche c'è come di consueto SWG, che ha reso noto l'orientamento di voto degli Italiani. Rispetto alla settimana precedente ci sono delle variazioni importanti. Innanzitutto c'è da segnalare il sorpasso del partito di Matteo Renzi nei confronti di Forza Italia, che sta perdendo sempre più consensi tra i cittadini. In secondo

Il Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto specializzato SWG per il telegiornale de La7 mostra il buon momento di Italia Viva, il partito fondato dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e il calo del Movimento 5 Stelle, staccato di quasi due punti dal partito Democratico di Nicola Zingaretti. Lega ancora irraggiungibile.

Sondaggi politici Winpoll: regionali Umbria, la sorpresa Ricci A sorpresa, il candidato governatore più conosciuto in Umbria non è nè Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, nè Vincenzo Bianconi, appoggiato da M5S e Pd, bensì Claudio Ricci. L'ex sindaco di Assisi, che corre alle elezioni insieme ad alcune liste civiche, è conosciuto dal 68% degli umbri, più di Tesei e (62%) e Bianconi (61%). A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi

Sondaggi politici Analisi Politica, sì a cittadinanza dopo le scuole dell'obbligo Si è tornato a parlare di ius soli e ius culturae. In particolare di quest'ultimo. In origine il progetto era stato quello di dare la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia se almeno uno dei genitori fosse sul territorio da un certo periodo di tempo. Ora si parla di una concessione condizionata al completamento di un ciclo di

secondo gli italiani Matteo Salvini è un "leader che ha fallito": lo ritiene il 45% delle persone intervistate in un Sondaggio di Ipsos. In realtà, comunque, c'è anche un 44% di elettori che ritiene il segretario della Lega ancora come "un leader vincente". La stessa rilevazione considera anche l'opinione degli italiani sulla manovra e sul loro tenore di vita.

Sondaggi politici Winpoll: bonus pagamenti elettronici, 58% italiani favorevole Sì agli incentivi a chi effettua pagamenti elettronici. No a tasse su voli aerei, merendine e gasolio per finanziare l'economia verde e sostenibile. Secondo gli ultimi Sondaggi politici Winpoll per Il Sole 24 Ore, gli italiani approvano a metà le misure sul tavolo della manovra impostata dal governo giallorosso. Il 58% degli intervistati dichiara di