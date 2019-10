Siria | tra gli sfollati dell’invasione turca di Afrin | “Massacri e violenze da Erdogan e

Sul confine Siria-Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Ankara continua i raid sulla Siria curda. Sul fronte 200 mila sfollati. Nella prigione dove sono rinchiusi duemila guerriglieri dell’Isis, sempre più sguarnita, è scoppiata una rivolta

Siria - bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis : Le immagini, diffuse da media e tramite social network, testimoniano come i bombardamenti da parte dell’esercito turco abbiano preso di mira una prigione curda. Il filmato mostra la fuga di cinque terroristi Isis durante il tentativo, da parte dei combattenti curdi di trasferirli in un luogo più sicuro. L'articolo Siria, bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Siria - la Turchia : «342 terroristi neutralizzati». Gli Usa : «Pronte sanzioni». Erdogan : «Non ci fermate» : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

Siria - «342 terroristi neutralizzati» Gli Usa chiedono alla Turchia di fermarsi : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

La Turchia : le nostre truppe sono entrate in Siria. Si riunisce il consiglio di sicurezza Onu : Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione. Trump: i terroristi? Nessun problema, scapperanno in Europa

Turchia-Siria - la guerra entra nel vivo. Dopo i raid aerei - le truppe turche conquistano i primi villaggi curdi : Semina morte nel Nord della Siria, ricatta l’Europa: è il flagello Erdogan. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo Akp”. Prima i raid aerei, poi ...

L’operazione turca in Siria dimostra che Trump ha abbandonato i curdi : Il disimpegno statunitense lascia campo libero a una potenza regionale predatrice che agisce difendendo i propri interessi. Leggi

Siria - media : “Esercito turco ha attraversato il confine”. Milizie pro-Turchia : “99% offensiva nella notte”. Ankara : “Presto ci muoveremo”. : “Le truppe turche hanno iniziato a attraversare il confine con la Siria nord-orientale per spingere a sud i militanti curdi che controllano l’area”. Lo riferisce Bloomberg, citando un ufficiale che ha parlato a condizione di anonimato. Secondo l’agenzia, un piccolo nucleo di soldati è entrato in due punti lungo la frontiera, vicino alle città Siriane di Tal Abyad e Ras al-Ayn, in preparazione di un’offensiva più ...

Siria : Smeriglio (Pd) - ‘guerra è minaccia a nostra sicurezza nazionale’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Le notizie che arrivano dal confine tra Turchia e Siria sono sempre più allarmanti: Erdogan sta preparando un’invasione militare che potrebbe trasformarsi in un massacro per la popolazione curda del Rojava. La comunità internazionale, l’Ue e l’Italia non possono restare indifferenti al dramma di un popolo cui, anzi, si deve riconoscenza per il grande contributo alla sconfitta ...

Siria - media : “Esercito turco ha attraversato il confine”. Ankara : “Proseguono esercitazioni - presto ci muoveremo”. I curdi : “Resistenza” : “Le truppe turche hanno iniziato a attraversare il confine con la Siria nord-orientale per spingere a sud i militanti curdi che controllano l’area”. Lo riferisce Bloomberg, citando un ufficiale che ha parlato a condizione di anonimato. Secondo l’agenzia, un piccolo nucleo di soldati è entrato in due punti lungo la frontiera, vicino alle città Siriane di Tal Abyad e Ras al-Ayn, in preparazione di un’offensiva più ...

INVASIONE TURCHIA IN Siria/ Biloslavo : lo stop di Trump spiana la strada a Putin : Il conflitto tra TURCHIA e curdi al momento è scongiurato, visto che le truppe americane non se andranno. Ma il vincitore in SIRIA è Putin