Siria, reporter ucciso da forze turche

Almeno un giornalista straniero è statooggi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria dell'esercito turco nel nord-estno. Lo riferiscono fonti locali per le quali non ci sono indicazioni certe sulla nazionalità del. Il giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi non lontano dalla zona del fronte dell'offensiva turca.Circolano notizie di almeno altri dueuccisi nello stesso raid ma mancano conferme. Il bilancio totale del raid aereo è di almeno 9 morti.(Di domenica 13 ottobre 2019)