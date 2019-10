Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita dialla, perché l’attacco militare nel nord dellava contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di: “Il Governo è già da ieri alaffinché l’opzione della moratoria nella vendita diallasia deliberata in sede europea quanto prima possibile, tenuto conto che già lunedì si svolgerà il Consiglio degli Affari Esteri e, giovedì e venerdì, si terrà il Consiglio Europeo“. Saranno i vertici già decisiva per definire una replica europea all’iniziativa di Erdogan. L’esecutivo giallorosso chiede infatti fin da subito una risposta univoca dell’Ue, al di là delle prese ...

TutteLeNotizie : Siria, Palazzo Chigi: “Italia al lavoro per stop armi a Turchia dall’Ue. Contrastare l… - martasauro : Per aiutare i #curdi non servono a nulla le dichiarazioni ai comizi di partito, ma sono necessarie concrete azioni… - RosalbaSegatori : RT @CaritasItaliana: #Siria, tragedia umanitaria senza fine. Da @CaritasItaliana appello a fermare immediatamente le operazioni belliche ne… -