Siria | i turchi prendono Suluk Fuggiti 800 miliziani dell’Isis

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Siria - i turchi prendono Suluk. Diecimila sfollati ad Ayn Issa : L’offensiva a Nord est porta alla capitolazione della cittadina. Secondo le ong scoppia l’emergenza umanitaria, intanto gli Usa alzano la voce: «Erdogan tuteli le minoranze»

Sul confine Siria-Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Ankara continua i raid sulla Siria curda. Sul fronte 200 mila sfollati. Nella prigione dove sono rinchiusi duemila guerriglieri dell’Isis, sempre più sguarnita, è scoppiata una rivolta

Siria - viaggio al confine con la Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Di Maio: chiederemo alla Ue di bloccare le forniture, La scelta di Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Finlandia. Ankara continua i raid sulla Siria curda

Siria : la Germania sospende la vendita di armi alla Turchia : La Germania ha deciso di fermare la vendita di armi alla Turchia. Ad annunciare il provvedimento è stato, nelle scorse ore, il Ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Anche la Lega Araba ha condannato l'offensiva turca definendola "una minaccia per la sicurezza nazionale e per la pace internazionale" ed ha annunciato"misure urgenti" volte a fronteggiare l'aggressione contro la Siria, La Germania dice stop alle vendita di armi alla ...

Siria : Ceccardi (Lega) - ‘no tentennamenti - Ue sia dura con Turchia’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “L’Europa deve prendere una dura posizione nei confronti della Turchia. L’operazione militare lanciata da Erdogan, le cui Forze Armate sembrano avvalersi anche di milizie vicine al fondamentalismo islamico, è a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra all’Occidente. Provo profondo imbarazzo e vergogna per i tentennamenti di Bruxelles che sono del tutto inammissibili” . Lo ...

Siria - Zingaretti : “L’Italia blocchi l’export di armi alla Turchia”. Germania ha già deciso : “Ad Ankara non le vendiamo più” : “Bisogna fermare l’invasione da parte della Turchia, siamo al fianco del popolo curdo. Mobilitiamoci in tutte le città. Il governo italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia“. Nel giorno in cui anche la Germania – seguendo Olanda, Norvegia e Finlandia – annuncia lo stop alla vendita delle armi alla Turchia, il segretario dem Nicola Zingaretti ...

Siria : Fornaro - ‘Italia e Ue blocchino export armi a Turchia’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “L’Italia e i Paesi dell’Unione europea blocchino immediatamente l’export di armi alla Turchia che è sorda a ogni appello della comunità internazionale affinché si fermi l’azione militare contro i curdi. Anche la Nato non può continuare a far finta di nulla”. Lo ha detto il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, a margine di un presidio di ...

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Siria - l’appello dei curdi agli Usa : “Ci avete abbandonati. Aiutateci”. Germania : “Non vendiamo più armi a Turchia” : “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratiche Siriane, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appello agli Stati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria – già arrivata al quarto giorno – ...

Crisi Siriana : Germania e Olanda sospendono la vendita di armi alla Turchia : alla condanna della comunità internazionale dopo l'invasione del nord della Siria da parte delle forze militari della Turchia stanno seguendo i primi fatti concreti da parte dei Paesi UE. Ieri l'Olanda ha annunciato la sospensione dell'esportazione di armi verso la Turchia, così da iniziare a smettere di rifornire l'arsenale delle forze armate di Erdogan. L'Olanda fino a questo momento ha fornito ad Ankara alcuni componenti per i sistemi ...

Invasione della Siria : la Germania sospende la vendita di armi alla Turchia : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere