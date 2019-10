Siria | Erdogan | “Embargo armi? Non ci fermiamo” Merkel lo chiama | “Fermati” Colpito

Siria - Erdogan : “Embargo sulle armi? Turchia non si ferma”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Usa ritira altri 1000 soldati : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - tra gli sfollati dell’invasione turca di Afrin : “Massacri e violenze da Erdogan e dai suoi alleati - ci riprenderemo le nostre terre” – VIDEO : “Se ci avviciniamo di più, ci sparano“. Siamo a Kobane, a meno di 500 metri dal muro che separa il Kurdistan Siriano dalla Turchia. Con noi c’è Bahri Mohammad, costretto a fuggire all’inizio del 2018 dal cantone di Afrin, dove viveva, a causa dell‘invasione dell’esercito di Ankara e dei suoi alleati, i gruppi che compongono il Free Syrian Army. La famiglia di Mohammad, come quella di Zeinab Bakr, che ...

Torino - il corteo contro l’invasione turca della Siria : “Basta rapporti commerciali con Erdogan” : “Chiediamo che l’Italia interrompa ogni rapporto commerciale e politico con la Turchia di Erdogan”. È questo l’appello rivolto al governo dalle migliaia di persone che hanno manifestato ieri sera a Torino contro l’invasione turca del Rojava. “L’Unione Europea ha dato sei miliardi alla Turchia – racconta Maria Edgarda Marcucci, una delle ragazze italiane che ha combattuto al fianco del popolo curdo negli scorsi anni – io insieme ad ...

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Siria - Pentagono : “Nessun americano ferito nell’attacco turco. Erdogan sapeva che in quell’area c’erano nostre truppe”. : “Erdogan sapeva che in quell’aera c’erano truppe americane“. È quanto ha fatto sapere Brook Dewalt, un portavoce del Pentagono commentando l’attacco messo a segno dalle forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria, che hanno bombardato “per sbaglio” uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. Fortunatamente, ha sottolineato ancora il Pentagono, nessun soldato è ...

Siria - Gomez a La7 : “Erdogan ricatta ma l’Europa non è in grado di fare una beata cippa. Curdi abbandonati - una vergogna” : “La Turchia ricatta? L’Europa non è in grado di fare una beata cippa. La Germania è terrorizzata perché teme che Erdogan le mandi i milioni di profughi presenti sul proprio territorio”. Sono le parole del direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ospite a Tagadà, su La7, in merito all’invasione dell’esercito di Ankara nel nord della Siria. “I Curdi sono stati abbandonati, è una vergogna” ha ...

Siria - Di Maio : “Tutta l’Ue condanni la Turchia - non possiamo accettare ricatti da Erdogan” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

Prosegue offensiva turca in Siria - Erdogan minaccia l’Europa : pronti a spedirvi 3 - 6 milioni di rifugiati : Il secondo giorno dell'offensiva militare turca nel nord della Siria si è chiuso con un bilancio delle vittime di almeno 41 morti, fra cui almeno dodici civili, mentre gli sfollati sono già decine di migliaia e si moltiplicano gli allarmi dell'Onu e delle ong per il rischio di una rinnovata crisi umanitaria. Le condanne arrivate da molti governi europei - fra cui quello italiano, che ha convocato l'ambasciatore turco a Roma - e mediorentali ...

