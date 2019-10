Sicurezza sul lavoro | in Campania ancora dati allarmanti

Morti sul lavoro - il messaggio di Mattarella : “Sicurezza è priorità sociale - basta opportunismi” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, invia un messaggio per chiedere che la "sicurezza di chi lavora rappresenti una priorità sociale", definendola come uno dei "fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza".Continua a leggere

Sergio Mattarella : "La Sicurezza sul lavoro è una priorità sociale" : “La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità”. È questo il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ...

San Siro - la procura di Milano indaga sulla Sicurezza dei parapetti dopo caduta tifoso : Un tifoso dell’Atalanta, lo scorso 1 ottobre durante la partita di Champions con Shaktar Donetsk, cadde nel settore arancio per quattro metri e se l’è cavò con alcune ferite. Stava tentando di scavalcare. La procura di Milano ha deciso di indagare per presunte violazioni delle normative in materia di sicurezza, con verifiche sui parapetti ma anche sugli scalini, soprattutto del terzo anello, dello stadio Meazza. Un fascicolo, che a breve verrà ...

Incidente di Pioltello - indagato l’ex direttore di Agenzia per la Sicurezza ferroviaria : “Non ci fu alcun controllo sulla tratta” : L’indagine della procura di Milano sull’Incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’allora direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta ...

Huawei e ZTE sentite in Parlamento sulla Sicurezza cibernetica si difendono e rassicurano : Il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, ha deciso di commentare le recenti esternazioni del Segretario di Stato americano Mike Pompeo sul 5G L'articolo Huawei e ZTE sentite in Parlamento sulla sicurezza cibernetica si difendono e rassicurano proviene da TuttoAndroid.

Sicurezza sul Lavoro : Gli Adempimenti Necessari per le Aziende : Se hai un’azienda o intendi crearne una, molto presto ti troverai a dover fronteggiare i vari Adempimenti sulla Sicurezza del

Poliziotti uccisi a Trieste - il killer non parla <br> Polemiche sulla Sicurezza in questura : Due famiglie distrutte e una città sconvolta. Trieste si è svegliata stamattina sotto il peso del duplice omicidio di ieri pomeriggio quando due agenti di polizia di 31 e 34 anni sono stati uccisi da un immigrato dominicano, regolare in Italia secondo quanto scrive oggi la Repubblica. Poliziotti uccisi a Trieste, da Mattarella a Salvini messaggi di dolore, rabbia e ...

Sicurezza sul lavoro nel Lazio : Fa tappa a Roma il tour di 3M “RSPP Lab Science of Safety 2019” : Roma – Fa tappa oggi a Roma il programma “RSPP Lab Science of Safety 2019” di 3M, società che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, consiste in un percorso itinerante che prevede 8 tappe in tutta Italia, grazie al quale i professionisti Responsabili della Sicurezza avranno la possibilità di confrontarsi sul tema della prevenzione e della ...

Morto sul lavoro a Frosinone. Paolo Capone - Leader UGL : “Fermiamo stragi sul lavoro. Necessario promuovere cultura della Sicurezza” : Roma – “L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’operaio di 40 anni, ferito mortalmente al collo durante lo spostamento di un macchinario nello stabilimento di Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. E’ inammissibile continuare a morire sul lavoro con tale facilità agghiacciante.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL. “Occorre puntare su una maggiore cultura della sicurezza ...

La Procura di Milano indaga sulla Sicurezza dei rider : La Procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul fenomeno dei rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, in particolare per verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, a loro tutela, l’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade e i profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori che utilizzano. L’indagine, che sta anche monitorando gli incidenti stradali, è coordinata dal ...

