Sex toys | tutto noioso e stravisto Accendiamo il cervello prima dei vibratori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Non ci sono più le fiere sull’erotismo di una volta. Quest’anno EroFame – il più importante appuntamento ad Hannover per chi si occupa di sex, condom, lubrificanti etc. – ha festeggiato dieci anni. Chi è nel business non deve mancare ma, appena rientrata, ecco le riflessioni su ciò che è successo alla fiera dell’industria erotica e di tutte le sue novità. Premessa. Secondo il report sull’autoerotismo dell’azienda giapponese Tenga, l’Italia non rientra tra i Paesi presi in considerazione. La Spagna si dimostra la nazione più aperta seguita da Gran Bretagna e Germania. Veniamo alla Fiera, poi tornerò al report. Essendo cambiato il mercato, anche l’offerta è variata. Oltre ai soliti distributori – ogni anno vengono assegnati vari premi che contraddistinguono ottima assistenza clienti, nuovi brand etc. – che sono punti ...

