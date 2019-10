Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sul Corriere della Sera Beppescrive a proposito del. Il calciatore della Roma si è schierato a favore della Turchia su Twitter. Bisognerebbe spiegargli bene la questione, scrive. Dirgli che l’assalto turco ai curdi in Siria “rischia di liberare migliaia di prigionieri dell’Isis, che potrebbero tornare a commettere abomini in Europa”. Occorrerebbe spiegargli che il ricatto della Turchia all’Europa è disgustoso e che inneggiare alle imprese di Erdogan “aggiunge fastidio all’orrore”. Ma, soprattutto, qualcuno dovrebbe dirgli che idovrebbero restare fuori da certe faccende. “Non è una violazione della loro libertà di espressione. È che non posusare così la popolarità acquisita attraverso lo sport. È scorretto, come minimo”. E’ sbagliato che isi immischino in questioni politiche perché i ...

napolista : Severgnini sul caso #Under: i calciatori sono dipendenti, i club li tengano lontani dalla politica - ilNapolista -