Serie A Basket – Venezia domina Cantù | Brindisi sorprende l’Olimpia Milano

26-39 Gamble si allunga bene e segna con il semigancio battendo Chapman. 26-37 Markovic pescato dal solito Teodosic non può sbagliare da tre! La Virtus scappa via, timeout Pesaro. 26-34 TEODOSIIIIC!! Doppia finta che manda al bar Eboua e penetrazione vincente. 26-32 Teodosic si alza dai 7 metri e mette a referto una tripla da campione. 26-29 Chapman segna con fallo, sbaglia il libero ma la ...

18:58 Le due squadre sono ora impegnate nelle ultime fasi del riscaldamento. 18:55 Risuona l'Inno di Mameli a Pesaro, tra poco si comincia. 18:50 Nel frattempo Brindisi sta vincendo a Milano per 74-59 sul finire del terzo quarto, sta maturando al Forum un risultato che potrebbe dare ancora più motivazioni alla Virtus Bologna. 18:45 Pesaro ha perso e prime due partite giocate e sogna il ...

Fallo in attacco di Micov su Martin, time out chiamato da Vitucci per l'ultima azione offensiva 46-53 Dalla media a segno Iannuzzi Passi di Micov da una parte, fallo in attacco di Banks dall'altra Ultimo minuto del secondo quarto 46-51 1/2 Micov Cerca il parente stretto di un coast to coast Micov, Thompson ci mette una mano galeotta che significa terzo fallo per lui. Liberi per il ...

Sbaglia l'aggiuntivo Martin 24-31 La difesa, il coast to coast, il canestro, il fallo subito da Roll: questo è Kelvin Martin! 24-29 Ancora Stone da tre! Inafferrabile in questo inizio, 11 punti per lui! 24-26 Ricomincia con i due punti Stone Si ricomincia con il possesso di Brindisi TOP SCORER – MILANO: Micov e Rodriguez 5; BRINDISI: Stone 6 24-24 CHE TRIPLA DI MICOV! Allo scadere, ...

La presentazione della quarta giornata di Serie A – Come vedere le partite in tv e streaming Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale dell'ultima partita della quarta giornata di Serie A 2019-2020, il match del PalaDozza tra Fortitudo Pompea Bologna e De Longhi Treviso! Si tratta di una sfida dal grande passato tra due squadre che nel recente passato hanno vissuto ...

Primo possesso di Milano Quintetti in campo per la palla a due! 17:30 QUINTETTI – MILANO: Rodriguez Moraschini Brooks Scola Tarczewski; BRINDISI: Martin Banks Thompson Stone Brown 17:27 Discreta presenza di pubblico al Mediolanum Forum, mentre risuonano le note dell'inno di Mameli 17:23 Fasi finali del riscaldamento prima della presentazione delle squadre e dell'inno ...

Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Pesaro e Virtus Bologna, match valido per la quarta giornata della Serie A di basket: oggi, alle ore 19.00, scatterà la palla a due che potrebbe decretare la capolista solitaria del massimo campionato italiano. Dopo la sconfitta interna di Sassari contro Trieste nel primo incontro odierno, la ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Sassari si ferma a Trieste! Primo ko per la capolista - sconfitta 59-65 : Rapida e quasi inaspettata arriva la prima sconfitta della stagione per i ragazzi allenati da Gianmarco Pozzecco che cadono nel lunch match della quarta giornata di Serie A di Basket 2019-2020. A conquistare i due punti è la Pallacanestro Trieste che invece trova la prima gioia mostrando che la classifica fino a questo momento palesata è quanto più bugiarda. Decisivi nell'occasione i 22 punti di DeQuan Jones, mentre in casa Banco di ...

Serie A Basket – Trieste batte Sassari nel lunch match : primo ko stagionale per coach Pozzecco : Trieste batte Sassari nel lunch match della 4ª Giornata di Serie A: 22 punti di Jones nel 65-59 finale. Per coach Pozzecco è il primo ko stagionale Dopo la vittoria di Roma sul campo di Pistoia nell’anticipo del sabato, la domenica della 4ª Giornata di Serie A si apre con la vittoria della Pallacanestro Trieste sulla Dinamo Sassari (65-59). Per Trieste, quella del lunch match odierno, è la prima vittoria stagionale, arrivata dopo 3 ...

La presentazione della quarta giornata – Così Pistoia-Roma ieri Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto di quarto turno di campionato di Serie A che, al Forum di Assago, mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Entrambe le squadre hanno pensieri rivolti all'Europa, seppure in differenti sensi: Milano la campagna di Eurolega ...

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Prima vittoria stagionale della Pallacanestro Trieste, che ferma l'imbattibilità della Dinamo Sassari grazie ad un ottimo secondo tempo. Protagonista assoluto Jones, che ha messo a referto 22 punti, molti dei quali decisivi nel finale. Importantissime anche le tre triple di Daniele Cavaliero. FINISCE QUI! TRIESTE SBANCA SASSARI ...

48-45 Grande azione di Trieste con Cooke che segna con il sottomano. L'americano poi sbaglia il libero supplementare. FINISCE IL terzo quarto! Si entra negli ultimi dieci minuti con Sassari avanti di soli cinque punti, che ha ribaltato un super inizio di quarto di Trieste (11-0 di parziale). 48-43 MCLEAN SULLA SIRENA! Tap in offensivo del centro americano. 46-43 TRIPLA DI JONES! 46-40 ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Pallacanestro Trieste, sfida valevole per la quarta giornata delle Serie A di basket 2019-2020. Un inizio di stagione eccezionale per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che si trova in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie in campionato. L'ultima è arrivata sulla sirena dell'ultimo ...