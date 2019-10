Serie A Basket – Trieste batte Sassari nel lunch match | primo ko stagionale per coach

Basket - Serie A 2019-2020 : Sassari si ferma a Trieste! Primo ko per la capolista - sconfitta 59-65 : Rapida e quasi inaspettata arriva la prima sconfitta della stagione per i ragazzi allenati da Gianmarco Pozzecco che cadono nel lunch match della quarta giornata di Serie A di Basket 2019-2020. A conquistare i due punti è la Pallacanestro Trieste che invece trova la prima gioia mostrando che la classifica fino a questo momento palesata è quanto più bugiarda. Decisivi nell’occasione i 22 punti di DeQuan Jones, mentre in casa Banco di ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia vuole vincere dopo la magia in Eurolega : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quarta giornata – Così Pistoia-Roma ieri Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto di quarto turno di campionato di Serie A che, al Forum di Assago, mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Entrambe le squadre hanno pensieri rivolti all’Europa, seppure in differenti sensi: Milano la campagna di Eurolega ...

LIVE Sassari-Trieste - Serie A basket in DIRETTA : la squadra di Dalmasson espugna la Sardegna (59-65) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Prima vittoria stagionale della Pallacanestro Trieste, che ferma l’imbattibilità della Dinamo Sassari grazie ad un ottimo secondo tempo. Protagonista assoluto Jones, che ha messo a referto 22 punti, molti dei quali decisivi nel finale. Importantissime anche le tre triple di Daniele Cavaliero. FINISCE QUI! TRIESTE SBANCA SASSARI ...

LIVE Sassari-Trieste - Serie A basket in DIRETTA : vantaggio sardo a fine terzo quarto (48-43) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-45 Grande azione di Trieste con Cooke che segna con il sottomano. L’americano poi sbaglia il libero supplementare. FINISCE IL terzo quarto! Si entra negli ultimi dieci minuti con Sassari avanti di soli cinque punti, che ha ribaltato un super inizio di quarto di Trieste (11-0 di parziale). 48-43 MCLEAN SULLA SIRENA! Tap in offensivo del centro americano. 46-43 TRIPLA DI JONES! 46-40 ...

LIVE Sassari-Trieste - Serie A basket in DIRETTA : i sardi vogliono mantenere la vetta della classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Pallacanestro Trieste, sfida valevole per la quarta giornata delle Serie A di basket 2019-2020. Un inizio di stagione eccezionale per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che si trova in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie in campionato. L’ultima è arrivata sulla sirena dell’ultimo ...

Basket - Calendario Serie A oggi : orari delle partite - tv e streaming (13 ottobre) : oggi (domenica 13 ottobre) andrà in scena la parte più corposa della quarta giornata di Serie A di Basket 2019-2020. Questo è già un punto cruciale visto che si inizierà a delineare una classifica ad oggi piuttosto corta ed incerta. La prima delle due formazioni capoliste, la Dinamo Sassari, sfiderà a mezzogiorno Trieste, mentre l’altra, la Virtus Bologna, va in trasferta a Pesaro alle 19.00. Impegni casalinghi per Venezia e Milano, che ospitano ...

Olimpia Milano-Brindisi oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi la sfida del quarto turno di Serie A 2019-2020 che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e l’Happy Casa Brindisi. Confronto particolare per le due formazioni, provenienti da inizi un po’ diversi: Milano è a quota 2 vinte in campionato, ma deve ancora riuscirci ad Assago poiché alla seconda ha perso contro Brescia e la terza contro Trieste l’ha giocata al PalaLido, e con un 1-1 ...

VL Pesaro-Virtus Bologna oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nella quarta giornata della Serie A di basket 2019-2020 la VL Pesaro, ancora ferma a quota zero punti, affronterà in casa una Virtus Bologna fin qui imbattuta tra Campionato ed Eurocup. Sfida dal fascino particolare, nonostante i periodi diversissimi che i due sodalizi stanno affrontando, poiché parliamo di due squadre storiche della pallacanestro azzurra. L’ultima volta che Pesaro giocò una finale scudetto, guardacaso, fu proprio contro ...

Dinamo Sassari-Trieste oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi a mezzogiorno al PalaSerradimigni la partita tra Banco di Sardegna Sassari e Alma Pallacanestro Trieste, anticipo domenicale dell’ora di pranzo della quarta giornata della Serie A 2019-2020. Le due squadre sono agli estremi opposti della classifica: i padroni di casa di coach Gianmarco Pozzecco hanno vinto tre partite su tre, fuori casa con Varese (74-52) e Trento (76-73) e tra le mura amiche con Pesaro (99-79) mentre i ...

Fortitudo Bologna-De’Longhi Treviso oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Quarta giornata della Serie A di basket e tra le sfide più attese di questo turno di campionato c’è sicuramente quella tra la Fortitudo Bologna e la De’Longhi Treviso. Una grande classica della nostra pallacanestro, tra due squadre che sono tornate proprio in questa stagione nella massima Serie. La Fortitudo è reduce dalla sconfitta in casa di Varese, ma la stagione era partita bene con due vittorie, compresa quella contro Venezia. ...

Basket - 4a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus Roma espugna Pistoia nell’anticipo : Secondo successo stagionale per la Virtus Roma, che si impone brillantemente nell’anticipo della quarta giornata sull’OriOra Pistoia con il punteggio di 81-67. Un successo sicuramente importante per la squadra di Bucchi, primo perchè ottenuto contro una possibile rivale per la salvezza e poi perchè ottenuto in trasferta. Buona prestazione di squadra per Roma, che mette sei giocatori in doppia cifra. Il migliore è stato Davon ...

LIVE Pistoia-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : Roma domina Pistoia con un netto 67-81! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con il successo della Virtus Roma per 67-81 si conclude qui la DIRETTA LIVE dell’anticipo della quarta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Il match tra Pistoia e Virtus Roma si decide tutto nei primi minuti quando i padroni di casa partono benissimo con un netto 10-0, ma poi si vedono subito rimontati da Baldasso e compagni. ...

Serie A Basket – La Virtus Roma sbanca Pistoia nell’anticipo della 4ª giornata - i capitolini si impongono 67-81 : Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Roma si impone con il risultato di 67-81 su Pistoia Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Roma che, nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A di Basket, stende in trasferta la Oriora Pistoia con il risultato di 67-81 e sale a quattro punti in classifica. Gli uomini di coach Bucchi partono meglio rispetto ai propri ...