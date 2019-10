Sergio Mattarella | La sicurezza sul lavoro è una priorità sociale

Giuseppe Conte e i servizi segreti - Sergio Mattarella prende le distanze in vista del viaggio negli Usa : Giuseppe Conte non sta vivendo un momento di tranquillità. Il caso dei servizi segreti agita Palazzo Chigi e il premier si sente accerchiato. In questo scenario il Quirinale non vuole essere tirato in ballo, non intende dare alcuna "copertura istituzionale". Peraltro Sergio Mattarella volerà negli S

Sergio Mattarella e Conte - il gelo sui servizi segreti. "Nessuna informativa" - il Colle molla il premier : Dal Quirinale pessimi segnale per Giuseppe Conte sul Russiagate. Il premier contava nella protezione istituzionale del presidente Sergio Mattarella ma la patata bollente dei servizi segreti e degli incontri con il ministro della Giustizia Usa William Barr è troppo scottante. Lo staff del Colle ha sm

Sergio Mattarella - indiscreto dal Quirinale : il presidente non è affatto sereno (per colpa di Matteo Renzi) : Sergio Mattarella non è affatto sereno. Dal Quirinale gira voce che il presidente della Repubblica sia molto preoccupato per la piega che sta prendendo il governo che ha cominciato a traballare sotto i colpi di Matteo Renzi. Il capo dello Stato pensava di aver dato vita a un esecutivo duraturo invec

Giuseppe Conte : "Un secondo mandato per Sergio Mattarella? Ha tutte le qualità" : "Se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fosse disposto a un secondo mandato gli riconosco tutte le qualità". Il premier Giuseppe Conte, intervistato a La Piazza, su Affari Italiani.it, si sbottona sulla (ri)elezione del capo dello Stato che evidentemente per lui può essere di nuovo l'at

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Sergio Mattarella - l'appello di Renato Farina : "Presidente - ci faccia tornare a votare" : Gli ultimi accadimenti sul fronte di governo e maggioranza hanno sconcertato gli italiani a prescindere dai voti che esprimerebbero se gli fosse consentito. Persino a sinistra e tra i grillini, salvo chi si è spartito la torta del potere e i loro parenti stretti, adesso vedrebbero le elezioni come u

Sergio Mattarella - la bomba delle Iene : "Fonti molto autorevoli...". La telefonata che fa infuriare il Colle : Una clamorosa smentita dal Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella, attraverso una nota ufficiale, replica direttamente alle Iene che avevano riferito di un suo intervento telefonico con il presidente della Corte Costituzionale. "Una notizia assolutamente falsa e grave - è la reazione del Colle -

Matteo Renzi esce dal Pd - l'irritazione e i sospetti di Giuseppe Conte che incontra Sergio Mattarella : Perplessi, stupiti, sorpresi. Ma anche irritati e infastiditi. Qualcuno pure arrabbiato, per non dire di peggio. Le reazioni all' uscita di Matteo Renzi dal Pd, annunciata a mezzo stampa e spiegata con la solita apparizione televisiva, sono un vero e proprio arcobaleno di emozioni, declinate con pra

Paolo Becchi contro Sergio Mattarella : "Grazie - da oggi Renzi può staccare la spina quando vuole" : "Da oggi è ufficiale: il governo PD- PD+M è sotto ricatto. Renzi potrà staccare la spina quando vuole e comunque un governo sotto ricatto non è un governo. Grazie Presidente della Repubblica! Eppure Lei il 25 agosto era stato informato del fatto che esisteva un'altra soluzione". Paolo Becchi non ris

Sergio Mattarella - caos a Pontida : "Mafioso" - e si scatena il caos tra i leghisti : indiscreto dal Pratone : Al raduno leghista di ieri sono spuntate immancabili le polemiche. Dopo quella del sabato pomeriggio, col deputato leghista che aveva attaccato Mattarella («Il Presidente della Repubblica mi fa schifo!»), subito placate da Salvini («Usati toni sbagliati»), ieri il protagonista di giornata è stato Ga

Pontida - il popolo leghista attacca Sergio Mattarella : "Complice della sinistra - bisognava tornare al voto" : La base della Lega a Pontida attacca il presidente della Repubblica che non ha sciolto le Camere per tornare alle urne dopo la crisi di governo aperta da Matteo Salvini: "Sergio Mattarella è complice della sinistra, dobbiamo votare". Il capo dello Stato Mattarella è stato dunque il principale bersag

Sergio Mattarella e le elezioni del Csm : toghe - lo spettro dell'inciucio Pd-M5s all'ombra del Quirinale : La trattativa sul Csm come quella tra Pd e M5s, all'ombra di Sergio Mattarella. Lo scandalo toghe scoppiato con l'arresto del magistrato Luca Palamara ha aperto tra i veleni politici la campagna per l'elezione di due membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostituti dei dimissionari coinv

Nuoto - i medagliati azzurri di Gwangju 2019 ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella : Nella Sala degli Specchi del Quirinale domenica il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato una rappresentanza di atlete e atleti italiani che hanno partecipato ai Campionati del Mondo di Nuoto 2019 di Gwangju. Presenti alla manifestazione anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, il Presidente della FIN Paolo Barelli e i tecnici Alessandro Campagna, (pallaNuoto maschile, vincitrice della ...

Antonio Maria Rinaldi : "Ringrazio Sergio Mattarella sul Patto di Stabilità - mi ha riempito il cuore di gioia" : "Siamo tutti europeisti perché siamo cittadini nati nell'Unione Europea. Un'altra cosa è dire che non me riconosco nell'attuale governance europea. Quello che ha detto Sergio Mattarella noi lo diciamo da anni". Antonio Maria Rinaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, sotto