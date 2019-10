Scontro su Quota 100 | Italia viva di Renzi |  «Stop totale | mancano le risorse»  No della

Fonte : corriere

(Di domenica 13 ottobre 2019) Marattin (): «Si trattapolitica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social». La ministra del lavoro Catalfo: «100 non si tocca»

Notiziedi_it : Manovra, scontro in maggioranza. Italia viva: «Stop a Quota 100», vertice a Palazzo Chigi nella notte… - zazoomnews : Manovra scontro in maggioranza. Italia viva: «Stop a Quota 100» vertice a Palazzo Chigi nella notte - #Manovra… - dalbertiv : RT @ilmessaggeroit: #manovra, scontro in maggioranza. Italia viva: «Stop a #quota 100», vertice a Palazzo Chigi nella notte -