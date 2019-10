Scontri Cagliari-Pogon | 6 polacchi arrestati e 3 cagliaritani rischiano il daspo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) sei tifosi, che hanno patteggiato quattro mesi con la condizionale nel processo per direttissima e sono quindi già liberi, e di tretani denunciati e ora a rischiodalla Digos. Questo il bilancio degliavvenuti per l’amichevole trae idel, come riporta le Gazzetta dello Sport. Scene di violenza a cui il calcio ci ha ormai abituato, ma che lasciano una ferita al cuore degli appassionati di questo sport Tavolini e sedie di ristoranti usate come armi, lancio di sassi e anche qualche bomba carta. Il tutto nasce nel pre-partita con uno scontro fuori dallo stadio in cui resta ferito un tifoso del. La gara scorre via serena, ma nel post-partita arriva la vendetta nelle vie del centro la guerriglia tra 50e i tifosi delincappucciati e armati. Le indagini proseguono con la presa ...

