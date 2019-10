Schiacciato da un macchinario | agricoltore muore al lavoro

Cuneo - resta Schiacciato da un macchinario per la raccolta dei fagioli : muore 32enne : È morto poco dopo l’arrivo in ospedale Santa Croce di Cuneo l’agricoltore di 32 anni travolto da un macchinario per la raccolta dei fagioli nell’azienda di famiglia a Maddalene, frazione di Fossano, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: il 32enne è stato schiacciato dal cassone del mezzo di lavoro. Indagano i tecnici del ...