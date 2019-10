Sassari | malore in discoteca durante la festa di matrimonio | Enrica muore a 29 anni

Sassari - malore mentre balla al matrimonio in discoteca : Enrica Bianco muore a 29 anni : Una ragazza di soli 29 anni è morta questa notte a Castelsardo, in provincia di Sassari, dopo aver accusato un malore. La giovane si trovava in discoteca con alcuni amici e parenti per festeggiare un matrimonio, quando, all'improvviso, ha accusato un malore. Inutile ogni tentativo di soccorrerla.Continua a leggere